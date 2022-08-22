Gündem PKK Türk güvenlik güçlerine saldırıda NATO üyeliği isteyen İsveçin ürettiği AT-4ü kullanmaya devam ediyor
POLİTİKA

PKK Türk güvenlik güçlerine saldırıda NATO üyeliği isteyen İsveç'in ürettiği AT-4'ü kullanmaya devam ediyor

Türk güvenlik güçlerini hedef alan PKK'nın, birçok saldırıda İsveç tarafından üretilen tanksavar füzesini kullanmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının servis ettiği fotoğraflarda, Pençe-Kilit Operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağaradaki silahlar arasında İsveç yapımı AT-4 tanksavar roketinin de olduğu görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK Türk güvenlik güçlerine saldırıda NATO üyeliği isteyen İsveçin ürettiği AT-4ü kullanmaya devam ediyor
PKK Türk güvenlik güçlerine saldırıda kullandığı İsveç üretimi AT-4'ler.

Finlandiya ile NATO'ya üyelik için başvuru yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in ürettiği AT-4, PKK tarafından yoğun olarak kullanılmaya devam ediyor.

PKK Türk güvenlik güçlerine saldırıda NATO üyeliği isteyen İsveç'in ürettiği AT-4'ü kullanıyor
GÜNDEM
PKK Türk güvenlik güçlerine saldırıda NATO üyeliği isteyen İsveç'in ürettiği AT-4'ü kullanıyor

AT-4 isimli tek atışlı tanksavar silahının bugüne kadar PKK'nın Türk güvenlik güçlerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesindeki saldırılarında kullandığı belirlenmişti.

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Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hâle getirirken arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait silah ve mühimmatı da imha ediyor.

PKK'nın İsveç silahı: Menzili bir kilometre
GÜNDEM
PKK'nın İsveç silahı: Menzili bir kilometre

Ele geçirilen malzemeler: 2 adet AT-4 tanksavar silahı, 2bin 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 13 adet anti-tank RPG-7 mühimmatı, 2 adet anti-personel RPG-7 mühimmatı, 13 adet sevk fişeği."

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