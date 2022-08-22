PKK Türk güvenlik güçlerine saldırıda NATO üyeliği isteyen İsveç'in ürettiği AT-4'ü kullanmaya devam ediyor

Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Ümit Özdağ'ın yıllar önceki açıklamaları ortaya çıktı: Irkçılığa son verin hepimiz kardeşiz

Mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi fonladığı ortaya çıkan ve iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri gerekirse zorla göndereceklerini duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz yıllarda konuk olduğu bir programda 'Irkçılıklara son verin' şeklindeki açıklamaları gündem oldu. Özdağ'ın 'Sen nereden geldin bu topraklara?' sorusu üzerine 'Bu tür ırkçılıklara, 'O buradan gelmiştir, şu buradan gelmiştir, bunlar bizim düşmanımızdır' şeklindeki yaklaşımlara bir son verin. Bu hiç iyi bir şey değil. Bu ülkede yaşayan herkesle kardeşiz biz.' dediği ortaya çıktı.