PKK ve HDP'ye savaş açtı: Diyarbakır annelerinin sesi olacağız

AK Parti eski milletvekili ve gazetemiz yazarı Mehmet Metiner’in bir süredir hazırlığını yaptığı Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) resmen kuruldu. İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan DEMBİR-DER Kurucu Başkanı Metiner, “Biz demokrasiyi derinleştirmeye çalışacak olan bir derneğiz. Bu ülkede yaşayan, dini, dili, ırkı, mezhebi, ideolojisi ve yaşam tarzı ne olursa olsun herkes için koşulsuz demokrasi istiyoruz. Farklılıkları tehdit unsuru olarak gören zararlı anlayışlara ne kadar karşıysak, farklılıkları çatışmaya dönüştüren kimlik siyasetlerine de bir o kadar karşıyız. Kürtler ve Türkler birbirinin kardeşidir. Varsa orta yerde bir sorun, bir yanlış anlama, bize düşen kardeşlerin arasını bulmaktır” dedi.
DİYARBAKIR ANNELERİNİN SESİ OLACAK
- HDP hariç tüm siyasi parti liderleriyle görüşeceklerini açıklayan Metiner şöyle konuştu: “Evet, Kürt sorunu yok artık, ama Kürtlerin sorunu var ve o sorunları çözerek Türkiye’nin Kürtlerini, terör örgütünün ve siyasi uzantısının istismarından kurtarmamız şart! Biz Türkiye Kürtlerinin ve Diyarbakır annelerinin sesi olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Türkiye’nin Kürtlerini Amerika’nın Kürtlerine teslim etmeyeceğiz. Biz hiç kimsenin Kürt’ü değiliz. Ne PKK’nın, ne Amerika’nın Kürt’üyüz. Türkiye’nin Kürtleriyiz. Bizim elimizde Amerikan silahları yok, üzerimizde Amerikan bayrakları dalgalanmıyor. Ama PKK’nın üzerinde Amerikan bayrakları dalgalanıyor. Ellerinde Amerikan silahları var.”