PKK ve HDP'ye savaş açtı: Diyarbakır annelerinin sesi olacağız

AK Parti eski milletvekili ve gazetemiz yazarı Mehmet Metiner’in bir süredir hazırlığını yaptığı Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) resmen kuruldu. İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan DEMBİR-DER Kurucu Başkanı Metiner, “Biz demokrasiyi derinleştirmeye çalışacak olan bir derneğiz. Bu ülkede yaşayan, dini, dili, ırkı, mezhebi, ideolojisi ve yaşam tarzı ne olursa olsun herkes için koşulsuz demokrasi istiyoruz. Farklılıkları tehdit unsuru olarak gören zararlı anlayışlara ne kadar karşıysak, farklılıkları çatışmaya dönüştüren kimlik siyasetlerine de bir o kadar karşıyız. Kürtler ve Türkler birbirinin kardeşidir. Varsa orta yerde bir sorun, bir yanlış anlama, bize düşen kardeşlerin arasını bulmaktır” dedi.

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