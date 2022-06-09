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BATMAN

PKK'da çözülme sürüyor: 'Kaçmak isteyenler korkmamalı'

2013 yılında Batman’dan PKK’ye katılan ve hakkında ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçu çerçevesinde aranma kaydı bulunan örgüt mensubunun 4 Haziran günü Habur Sınır Kapısından ülkeye giriş yaparak, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu belirtildi. Teslim olan terörist, örgütten kaçmak isteyenlere seslenerek, "Örgütten kaçmak isteyenler korkmamalı" dedi.

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Haber Merkezi İHA
PKKda çözülme sürüyor: Kaçmak isteyenler korkmamalı
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK, PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olması amacıyla aileleriyle ikna çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden 5 Haziran günü teslim alınan örgüt mensubunun adli tahkikatının Batman İl Emniyet Müdürlüğünde yapıldığı, şahsın 7 Haziran günü ailesi ile buluşmasının gerçekleştirildiği ifade edildi.

AA
  • Örgüt mensubu ile yapılan ilk görüşmede, çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK’ye katıldığını belirten örgüt mensubu, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını söyledi. Örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç-susuz bırakıldığını anlatan örgüt mensubu, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak, Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla, güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti.

Kendisi gibi örgütten kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç-susuz bırakılacaklarından korktuklarını belirten örgüt mensubu, örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.

Siirt'te ikna faaliyeti sonucu bir terörist teslim oldu
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Siirt'te ikna faaliyeti sonucu bir terörist teslim oldu
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 'İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan, 2008 katılımlı 1 örgüt mensubunun 13 Eylül 2021 tarihinde Şırnak Habur Kapısından güvenlik güçlerimize teslim olması sağlanmış, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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