Gündem PKKdan kaçıp teslim olan örgüt mensubu anlattı İçerde kurtulmak isteyen çok kişi var
BATMAN

PKK'dan kaçıp teslim olan örgüt mensubu anlattı: İçerde kurtulmak isteyen çok kişi var

PKK terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan 2 örgüt üyesi, Batman’da aileleriyle buluşturuldu. Örgüt üyesi ifadesinde, "Örgüt içinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettik fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kalarak, aç ve susuz bırakıldık. Terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu var fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç ve susuz bırakılacaklarından dolayı korkuyorlar" dedi.

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Haber Merkezi DHA
PKKdan kaçıp teslim olan örgüt mensubu anlattı: İçerde kurtulmak isteyen çok kişi var
İki örgüt mensubu, aileleriyle buluşturuldu.

Fransa'dan 2017 yılında PKK'ya katılan örgüt mensubu ile 2014'te İstanbul’dan terör örgütüne katılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan kadın örgüt üyesi, ikna çalışmaları sonucu Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Soruşturmaları Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan örgüt mensupları, aileleriyle buluşturuldu.

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HEDEF YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLAR


Örgüt mensupları, emniyette verdikleri ifadelerinde, çeşitli vaatlerle kandırılmaları sonucu PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldıklarını, yaşı küçük çocukların kandırılıp örgüte katılmalarının sağlandığını söyledi.

DHA

'DEFALARCA KAÇMAYA ÇALIŞTIK'

Örgüt üyesi, ifadesinde, "Örgüt içinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettik fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kalarak, aç ve susuz bırakıldık. Zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduk.

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'İÇERİDE KAÇMAK İSTEYEN BİRÇOK KİŞİ VAR'

Terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu var fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç ve susuz bırakılacaklarından dolayı korkuyorlar. Örgütten kaçma arayışı içinde olanların korkmamaları, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerekiyor.

DHA

'DEVLET GÖREVLİLERİ, POLİSLER ÇOK İYİ DAVRANDI'

Örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbiri doğru değil. Devlet görevlileri çok sıcak karşıladı. Batman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler çok iyi davrandı. Vermiş olduğumuz bu kararla çok mutluyuz" dedi.

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