Gündem PKKdan kaçışlar devam ediyor 3 terörist teslim oldu
ANKARA

PKK'dan kaçışlar devam ediyor: 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarmanın çalışmasıyla bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin ikna yoluyla, bir teröristin ise kaçarak teslim olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Emniyet ve jandarmanın çalışmasıyla, bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise kaçarak teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda bugün, "Nazlıcan Şahin" kod adlı Gülbahar Öner ile "Delila Mardin" kod adlı Zeynep Erkan ikna yoluyla teslim oldu.

"Cotkar Zinar" kod adlı Bayram Akşahin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine sığındı.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 60'a yükseldi.

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