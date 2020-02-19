PKK'lı 5 terörist daha teslim oldu - Son dakika haberleri PKK'lı 5 terörist daha teslim oldu Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa ve Mardin'deki hudut karakollarına teslim oldu. Öte yandan Batman'da terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi 19 Şubat 2020, 09:43 Son Güncelleme: 19 Şubat 2020, 11:33 AA Yeni Şafak