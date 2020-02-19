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MARDİN

PKK'lı 5 terörist daha teslim oldu - Son dakika haberleri

PKK'lı 5 terörist daha teslim oldu

Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa ve Mardin'deki hudut karakollarına teslim oldu. Öte yandan Batman'da terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.
Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG’li teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi ve Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Batman'da 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Öte yandan Batman'da terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne 2015 yılı içerisinde Batman'dan katılım yapan Ö.Ç, gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M ile İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştur. Örgüt üyeleri etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmışlardır." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 terörist teslim oldu
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 terörist teslim oldu
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