Gündem PKKlı 8 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

PKK’lı 8 terörist hava harekatı ile etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK
TSK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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