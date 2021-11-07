Gündem PKKlı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti Allah askerimize güç kuvvet versin
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PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti: Allah askerimize güç kuvvet versin

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 18 yıl önce teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma komando er Emin Urhan'ın babası Hasan Urhan, oğlunu şehit eden PKK'lı teröristin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanmasından mutlu olduklarını söyledi.

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Haber Merkezi AA
PKKlı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti: Allah askerimize güç kuvvet versin
PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti

Şehit babası Hasan Urhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu şehit eden teröristin Suriye uyruklu 41 yaşındaki H.M. olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Biz o teröristin öldüğünü biliyorduk. 18 yıldan beri o öyle hayatta olup bizim böyle çile çektiğimiz bizi çok üzdü. Onun ağır ceza almasını istiyoruz. Biz de burada ferahlarız. Böyle bir şeyi dünyayı terk etmeden duyarsak rahat ölürüz." ifadesini kullandı.

Teröristin yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Urhan, şöyle devam etti:

"Yakalayanlara teşekkür ediyoruz. Ellerine, ayaklarına sağlık. Allah güç ve kuvvet versin askerimize. Buradan hürmetlerimi sunuyorum, gözlerinden öpüyorum o askerlerimizin. Allah kader etti, her kuruluşun bir ismi var ama bizim kuruluşun ismi şehitler derneği. Bundan dolayı iftihar ediyorum ve seviniyorum. Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin, imanımız sönmesin inşallah. Vatanımızı bölmeye çalışanlara Allah fırsat vermesin. Allah terör örgütlerini ıslah eylesin, kahreylesin, perişan eylesin. Kendi başlarında bulsunlar."

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