PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 genç kızı dağa götürmek için kaçıran PKK’lı teröristler, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Teröristler tutuklanırken, genç kızlara ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı uzman psikolog ve sosyologlarca rehabilitasyon desteği verilip, Açıköğretim Lisesi'ne kayıtları yapıldı.

Haber Merkezi 14 Şubat 2020, 18:55 Son Güncelleme: 14 Şubat 2020, 19:07 DHA