PKK'lı teröristler silahları atıp kaçıyorlar

Mehmetçiğin tek tek girip yerle bir ettiği mağara ve sığınaklarda teröristlerin bıraktığı silah ve mühimmatlar bulunuyor.

Irak’ın kuzeyindeki kararlı operasyonlar PKK’ya ağır darbe vuruyor. Ölüm korkusu saran teröristler tek tek örgütten kaçıyor. Bunun en bariz ispatı da bölgede ele geçirilen silah ve mühimmatlar. Mehmetçiğin tek tek girip yerle bir ettiği mağara ve sığınaklarda teröristlerin bıraktığı silah ve mühimmatlar bulunuyor.

Silahlardan bazıları rastgele atılmış, bazıları ise naylona sarılı saklanmış halde, mühimmatların da bir kısmı şarjöre takılı, bir kısmı sandıklarda, bir kısmı ise jelikanlar içinde ele geçiriliyor. TSK’nın bölgedeki son operasyonunda 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet law silahı, 1 adet 12,7 mm. Doçka uçaksavar makinalı tüfek, 1 adet Biksi makinalı tüfek, 8 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 12 RPG-7 roketatar mühimmatı ve 100 Biksi makinalı tüfek mühimmatı bulundu. Bu silahların bazılarının hiç kullanılmamış yeni silahlar olması dikkat çekti.

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Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine taciz ateşi açan PKK/YPG’li 8 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz” denildi. Öte yandan PKK’dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu. 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim alınan örgüt mensubu sayısı 74’e çıktı.