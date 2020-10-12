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ŞIRNAK

PKK'lı teröristler Şırnak'ta teslim oldu

PKK'lı teröristler Şırnak'ta teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 5 teröristin, ekiplerin ikna çalışması sonucunda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan teröristlerden birinin ailesinin, Diyarbakır'da 'evlat nöbeti' tutan aileler arasında yer aldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır'da 'evlat nöbeti' tutan aileler arasında yer alıyor. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 181'e yükseldi" denildi.

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