PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi şehit oldu PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi şehit oldu Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir işçi şehit oldu.

Haber Merkezi 14 Nisan 2020, 15:27 Son Güncelleme: 14 Nisan 2020, 15:31 AA