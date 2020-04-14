Gündem PKKlı teröristler yine sivilleri hedef aldı Tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi şehit oldu
ŞIRNAK

PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi şehit oldu

PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi şehit oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir işçi şehit oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesinin Kösreli köyü kırsalında yapımı süren Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının 08.25'te infilak ettiği bildirildi.

Patlamada Diyarbakırlı 28 yaşındaki işçi Yasin Sağır'ın şehit olduğu belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerince teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şehit işçiye Allah'tan rahmet dileğinde bulunulurken, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

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