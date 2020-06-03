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ŞIRNAK

PKK’lı teröristlerin zarar verdiği kütüphane yeniden açıldı

Şırnak’ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu kullanılmaz hale gelen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi, yapılan tadilatın ardından yeniden hizmete girdi.

Haber Merkezi İHA
Şırnak'ta teröristlerin yaktığı kütüphane yeniden hizmete açıldı.
Şırnak'ta teröristlerin yaktığı kütüphane yeniden hizmete açıldı.

25 Aralık 2015’te İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Kütüphanesine gelen yüzü kapalı PKK’lıların binanın kazan dairesine girerek, el yapımı patlayıcı ve diğer odalara da molotof kokteyli atmaları sonucu yangın çıkmıştı. İçeride öğrenci ve personelin bulunduğu sırada yapılan saldırıda 4’ü öğrenci 6 kişi yaralanmıştı. Yangın sırasında 16 bin kitap yanarken, 20 bin kitap ise kurtarılmıştı.

Şehirde PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 8 ay süren sokağa çıkma yasağından sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Kütüphanesi için Bahçelievler Mahallesinde bir binanın alt katında bir yer bulundu. Bina ise geçici olarak karakola çevrilmişti. Şırnak’ta huzur ve güvenlik ortamın sağlanmasıyla birlikte bina onarılarak yeniden hizmete açıldı.

İHA
Şırnak'ta teröristlerin yaktığı kütüphane

KİTAPLARIN YARISINDAN ÇOĞU YAKILDI

Şırnak İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Kadir Babat, kütüphanenin 1990’da Şırnak’ın il statüsü aldığı yılda açıldığını söyledi. Babat, "Hizmet yılı itibariyle her zaman okuyucularımızla, vatandaşlarımıza hizmet vermede hiçbir aksama yaşamadık 2015 yılında terör olayları başlayan kadar. Kütüphanemiz o dönemde yakıldı ve kitaplarımızın çoğu kullanılmaz hale geldi. 2020 yılı ocak ayı itibariyle eski yerimize tekrar taşıyarak hizmete açtık. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz sayesinde kütüphanemizi tekrar kültür merkezine taşıdık. Kütüphanemizde 45 bine yakın kitabımız bulunuyor. Günlük olarak yaklaşık 20 kişi ders çalışmak için, 40 kişi ise kitap almak için gelmektedir. Kütüphanemiz çok elverişlidir. Kütüphanemiz yakılamadan önce 35 bin civarında kitap vardı. Kitaplarımız yarısından çoğu yakıldı, kullanılamaz hale geldi. Sağlam kalan kitaplarımızı biz temizlettirdik. Tekrardan raflarında yerlerini aldılar. Bakanlığımız sayesinde sürekli kitaplarımızın sayısı arttı. Şu an itibariyle 45 bin civarında kitabımız var. Okuyucularımızı ve vatandaşlarımızı kütüphanemize bekliyoruz" dedi.

İHA
Şırnak'ta teröristlerin yaktığı kütüphane yeniden hizmete açıldı.

Kütüphanede ders çalışan Sabri Sakın ise, "Ben Şırnak’a geldiğimde ilk aradığım şey kütüphaneydi. Kütüphanenin olmadığını ve kütüphane bize ne kadar bize yarar sağlayacağını biliyorduk. Ben araştırdım ama bulamadım. Bu pandami sürecinden sonra valimiz ve değerli müdürlerimiz olsun bize gerekli desteği vererek kütüphaneyi açtılar. Bu kütüphaneden her kesin faydalanmasını istiyoruz. Kendim sürekli geliyorum, oturuyorum, çalışıyorum. İyi bir şekilde verim alabiliyorum. Öğrencilere diyorum ki sizde gelin, Şırnak’ı iyi bir yere getirmek için hepimiz birlikte çalışalım" diye konuştu.

İHA
Şırnak'ta teröristlerin yaktığı kütüphane yeniden hizmete açıldı.

İHA
Şırnak'ta teröristlerin yaktığı kütüphane yeniden hizmete açıldı.

İHA
Şırnak'ta teröristlerin yaktığı kütüphane yeniden hizmete açıldı.

İHA
Şırnak'ta teröristlerin yaktığı kütüphane yeniden hizmete açıldı.
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