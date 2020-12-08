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Gündem PKKlı teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi
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PKK'lı teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'lı terörist Müzeyyen Aydınlı ile birlikte olduğu fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından tutuklanan avukat M.N.D'nin, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Haber Merkezi AA
M.N.D'nin, uzun namlulu silahla fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
M.N.D'nin, uzun namlulu silahla fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı ve bazı teröristlerle elinde uzun namlulu silahla fotoğrafları olduğu belirlenen avukat M.N.D. hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şu bilgilere yer verildi:

  • "Şüpheli M.N.D'nin üzerinde terörist kıyafeti giymiş bir şekilde, dağlık bir alanda, elinde teröristler tarafından kullanılan M-16 marka silah ile çekilmiş fotoğraf bulunmuştur. M.N.D'nin, etkisiz hale getirilen teröristler Aydınlı ve 'Didar Serdar' kod isimli Meryem Doğan ile uzun namlulu silahla dağlık alanda çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Bir fotoğrafta ise teröristler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava araçlarınca kullanılan termal tespit cihazlarının görüşünü engellemesi için kullanılan kamuflajlı şemsiye ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu da belirlendi."

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Montaj olduğunu savundu

İddianamede yer verilen ifadesinde sanık M.N.D. fotoğrafın baş kısmının kendisine ait olduğunu ve söz konusu fotoğrafların montaj olduğunu ileri sürdü.

15 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat M.N.D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.

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