Gündem PKKlıları cezaevinde finanse ediyorlardı 12 kişi gözaltına alındı
BALİKESİR

PKK’lıları cezaevinde finanse ediyorlardı: 4 ilde eş zamanlı operasyon

PKK’lıları cezaevinde finanse ediyorlardı: 12 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik Balıkesir merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK/KCK’nın hükümlü ve tutuklu mensuplarına finans sağladığı iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılan 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK Terör Örgütünün finans faaliyetlerinin ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

PKK’nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Terör Örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan ve hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 15 şüpheli’den 12’si yakalandı.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: Silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
GÜNDEM
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: Silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir merkezli Bursa, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerden çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

PKK’nın cezaevi finansörlerine operasyon: 12 gözaltı
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, 3 kişinin ise yakalanma çalışması sürüyor.

Üç ilde terör örgütü PKK’nın “Milis” işbirlikçilerine operasyon
GÜNDEM
Üç ilde terör örgütü PKK’nın “Milis” işbirlikçilerine operasyon


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