PKK’lıları cezaevinde finanse ediyorlardı: 12 kişi gözaltına alındı

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Uyuşturucudan vergi alalım

Asgari ücretin 3 bin 100 lira olmasını isteyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tuhaf bir vergi teklifi yaptı: Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksın? Zaten vatandaş geçinemiyor. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın.