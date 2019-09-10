Diyarbakır'da Fevziye Çetinkaya’nın oğlu Süleyman Çetinkaya'nın HDP'lilerin yardımıyla dağa kaçırıldığı görüntüler ortaya çıktı.

HDP'li vekillerin, trollerin, bazı sanatçıların tiyatro diyerek alay ettiği ve önemsizleştirmeye çalıştıkları yaklaşık 2 haftadır devam eden eylemin ciddiyeti su yüzüne çıktı.

Fevziye Çetinkaya'nın yolunu gözlediği 17 yaşındaki evladı Süleyman Çetinkaya 30 Ağustos tarihinde spora gidiyorum diye ayrılmasının ardından bir daha haber alınamamıştı. Görüntülerde Çetinkaya'nın ailesinin yanından ayrıldıktan sonra otogara giderek Mardin otobüsüne bindiği görülüyor. Otogara giriş yaparken görüntülü görüşme yaptığı tespit edilen Çetinkaya'nın görüntülü görüşme yaptığı kişinin tespiti için çalışma başlatan güvenlik güçleri şahsın 38 yaşındaki PKK'dan suç kaydı bulunan Süleyman Kızıltepe olduğunu tespit etti.

PKK'lı terörist tarafından dağa kaçırıldı

Fiziki takip sonrasında Çetinkaya'nın Mardin'e gittiği ve Süleyman Kızıltepe ile buluştuğu anlaşıldı. Ardından cep telefonunu kapatan Çetinkaya, PKK'lı Kızıltepe tarafından Suriye'ye geçirilerek dağa kaçırıldı.

OYNAT 01:00 PKK'lıların 17 yaşındaki genci dağa kaçırdığı anlar HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ikinci anne olan Fevziye Çetinkaya'nın 17 yaşındaki oğlu Süleyman Çetinkaya'nın PKK'lılar tarafından dağa kaçırılma görüntülerine Yeni Şafak ulaştı. BiP'te paylaş

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'Çocuğumu bunlar götürdü' demişti

Anne Fevziye Çetinkaya, 4’ü kız 11 çocuk sahibi olduğunu ve 30 Ağustos'tan beri oğlundan haber alamadıklarını ifade etmişti.

Oğlunun futbol oynayacağını söyleyerek Eğil'deki evlerinden ayrıldığını söyleyen Çetinkaya, şu ifadelere yer vermişti:

"Onlardan (HDP) hiçbir şey istemiyorum çocuğumu bana getirsinler. Onlara 'Çocuğumu verin başka hiçbir şey istemiyorum' dedim. Bize 'Çocuğunuz burada değil' diyorlar. Köydeki evimin kapısını kapattım, eşim ve çocuklarımla buraya geldim. Çocuğum gelmeden buradan gitmem. Benim oğlum HDP’nin bayrağını yollara, evimizin damına asıyordu. Nasıl olduysa çocuğumu kaybettirdiler. Bunlar götürülmüştür. Sinirlendim kapıyı kıracağım dedim kapıyı kapattılar. Vallahi billahi çocuğumu HDP götürdü, bunlar götürdü.”

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Baba Şahap Çetinkaya ise oğlunun HDP'yi yakından takip ettiğini belirterek, çocuğunun Suriye’ye götürüldüğünü söylemişti.

Çetinkaya, "Kendi çocuklarına iş verip çalıştırıyorlar ama milletin çocuklarını dağa gönderiyorlar. Madem çok istiyorlar önce kendi çocuklarını göndersinler. Benim gibi fakir ve zavallı insanların çocuklarını gönderiyorlar. Bu kadar zulüm yapılamaz. Benim suçum, günahım ne? Oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bu çocukları zor şartlarda büyüttük, okula gönderdik" demişti.

GÜNDEM HDP’li vekil ve troller Diyarbakırlı annelerle dalga geçme kampanyası başlattı