Şırnak'ta PKK'nın 6'sı çocuk 2'si hamile 12 yakınını katlettiği eve 33 yıldır Türk bayrağı asıyor

Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerinde bulunan Güneyce köyünde, 21 Eylül 1987 yılında, terör örgütü PKK mensupları, Güngör ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda Rıfat Güngör(80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2), Sacide Güngör (2) ile hamile olan Narinç Güngör (33) ve Emine Güngör (19) karnında bebekleri ile şehit edildi.

Şehmuz Güngör enkaz haline gelen köyüne her yıl Türk bayrağı asıyor.

Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu. Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelerek, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor.

Şehmuz Güngör enkaz haline gelen köyüne her yıl Türk bayrağı asıyor.

'BAŞLARINDA ŞEMDİN SAKIK VARDI'

Saldırı olduğu gün evde olmadığını belirten Güngör, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Başlarında PKK'lı Şemdin Sakık’ın olduğu grup, gelip baskın düzenledi. Ailemizden 12 kişiyi katletti. Babam, annem, eşim, yengem, yeğenlerim, çoluk çocuk demeden 12 kişiyi katlettiler. İçlerinde 2 hamile kadın da vardı. 33 yıl geçti. Ben her yıl dönümünde buraya gelip bu kapıya, bu bayrağı asıyorum ve şehit olanları anıyorum. Bu bayrağı buraya asarak çoluk çocuğumuza da bir ders vermeyi amaçlıyoruz. Biz her zaman terör örgütünü lanetliyoruz. 33 yıl değil 50 yıl da geçse ömrüm olduğu sürece her yıl buraya gelip bu bayrağı buraya asacağım. Çünkü biz bu bayrağın altında, bu devletin içinde yaşıyoruz. Bu bayrağa bu devlete ihanet etmemek için, tek başımıza da olsak mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü bu bayrağın sahibi biziz. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu devlet hepimizin devleti."

Şehmuz Güngör enkaz haline gelen köyüne her yıl Türk bayrağı asıyor.

'BABAMI DİRİ DİRİ ATEŞE VERDİLER'

Teröristlerin babası Rıfat Güngör'ü diri diri ateşe verdiğini ifade eden Güngör, bu yaşatılanları unutmayacaklarını ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Teröristler evimizi ateşe verdi. Sonra babam sağken ateşin içine attılar. Onu unutmayacağım. Biz bu evi buraya yaparken yaşamak için yaptık ama terör örgütü yaşamamıza müsaade etmedi. Herkes bilsin ki bu terör örgütünü lanetliyoruz. Herhangi doğru bir iş yapmadılar, yapmayacaklar da. Terör örgütünün amacı milleti bu devlete düşman etmektir."

Şehmuz Güngör enkaz haline gelen köyüne her yıl Türk bayrağı asıyor.

'HİÇBİR ZAMAN EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR'

Şehit Rıfat Güngör’ün yeğeni ve aynı zaman Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör de terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını ifade ederek, şunları söyledi: