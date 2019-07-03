Gündem PKK hedefleri Bora ile vuruluyor
HAKKÂRİ

PKK'nın belirlenen hedefleri 'Bora' ile vuruluyor

PKK hedefleri 'Bora' ile vuruluyor

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan yerli füze 'Bora' ile terör örgütü PKK'ya ait hedefler vurularak imha edildi.

Haber Merkezi DHA
Yerli füze 'Bora', TSK tarafından ilk kez Pençe Harekatı'nda kullandı.
Yerli füze 'Bora', TSK tarafından ilk kez Pençe Harekatı'nda kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Harekatı devam ederken, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam alanları da bir bir tespit ediliyor.

İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Hakurk'ta tespit edilen PKK hedefleri, verilen koordinatlar doğrultusunda Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirdiği ve 280 kilometre menzili olan 'Bora' ile vuruldu.

Füze atışları, Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de çıplak gözle izlendi.

Mehmetçik PKK'yı 'Bora' ile vurdu
OYNAT 00:26
Mehmetçik PKK'yı 'Bora' ile vurdu
Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan yerli füze 'Bora' ile terör örgütü PKK'ya ait hedefler vurularak imha edildi.


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