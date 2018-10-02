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PKK çocukları nasıl kandırıyor? PKK'nın çocuk taburu itifrafları

PKK'nın 'çabuk taburu'nu nasıl kurduğu ortaya çıktı

Terör örgütü PKK/KCK'nın, yaptığı hain planlarla çocukları nasıl kandırdığı, yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin çeşitli tarihlerde verdikleri ifadelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Örgütteki isimlerin itiraflarına göre, örgüt açısından önemli gün ve haftalarda gerçekleştirilen eylemlere katılmayanlar 'ajan' olarak yaftalanmış.

Haber Merkezi AA
PKK'nın çabuk taburuna katılan çocukların nasıl kandırıldığı ortaya çıktı.
PKK'nın çabuk taburuna katılan çocukların nasıl kandırıldığı ortaya çıktı.

Örgütlenme çalışmalarında, henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürmekten çekinmeyen terör örgütünün, gençliğin örgütlenmesi ve saflarına katılması için "yiğitlik", "mertlik" ve "fedakarlık" gibi temalara vurgu yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğu belirlendi.

Tanım için 'gençlik' denmeye başladı

Terör örgütünün, kandıramadığı çocukları ise tehdit, baskı yoluyla ya da kaçırarak, örgüte dahil etmeye çalıştığı tespit edildi. Bu durum, örgütün çocuk katılımlarına güncel yaklaşımını ortaya koyarken, PKK/KCK'nın söylemlerinde "gençlik" kelimesi, çocukları da kapsayan bir tanımlama çerçevesinde kullanılmaya başlandı.

Terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine sığınan teröristler, adli makamlara verdikleri ifadelerle çocukların örgüte nasıl dahil edildiğini anlattı.

Eyleme katılmayana 'ajan' demişler

Örgüt mensuplarından B.R. ifadesinde, adeta oyun oynar gibi çocukların sokak eylemlerine çekildiğini söyledi. Kendisi gibi birçok çocuğun okul çıkışında kaldırılarak, örgütün çalışmalarına bilinçsizce katıldığını dile getiren B.R, yaşadıklarını şöyle anlattı:

  • "Terör örgütüne gençlik içerisinden katılımları artırmak ve aidiyetlerini pekiştirmek amacıyla örgüt açısından önemli gün ve haftalarda gerçekleştirilen eylemlere katılmak zorunlu tutuluyor. Katılmayan örgüt mensupları dışlanarak sözde 'ajan' olarak nitelendiriliyor.

Bölücü örgüt, benim gibi çocuk yaştaki birçok kişiyi, çukur ve barikat olaylarında ön saflarda kullanarak, ellerine silah verdi. Onları çatışmanın içine itmekten sakınmadı.

Operasyonlar esnasında örgütten kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu infaz edildi. Benim gibi çocuk yaşta birçok örgüt mensubu, Suriye'ye gönderilerek PYD/YPG terör örgütünde faaliyet göstermeye zorlandı.

Örgüt içerisinde faaliyet yürütürken pişman oldum. Örgütün gerçek yüzünü gördüğüm andan itibaren örgütten kaçmak için çaba gösterdim. Ancak öldürülmekten korktum.

Örgütün, aile bireylerine verebilecekleri zararı göze alamadığım için örgüt içerisindeki faaliyetlerime devam ettim. Babamın yardımıyla bu zulümden kurtulup güvenlik güçlerine teslim oldum."

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Evlerinden kaçırıldılar

  • Örgüt mensuplarından İ.C. Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesinde, teröristler tarafından Doğubeyazıt'taki evinden kaçırılarak örgüte dahil edildiğini anlattı. Teröristlerden E.T. de Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, Nusaybin'deki evinden kaçırılarak, terör örgütünün Irak'ta bulunan kampına götürüldüğünü ifade etti. Burada yaklaşık 250 çocukla eğitim aldığını dile getiren E.T, kamptan kaçıp Türkiye'ye geldiğini ve güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

"Zengin olacağımız söylendi"

Teröristlerden H.A. da Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki HDP'nin binasında bir teröristle tanıştığını aktardı. Teröristin kendisine "Eğer örgüte katılırsan zengin olursun ve rahat yaşarsın" dediğini aktaran H.A, kendisinin de buna inandığını ve 2 teröristle beraber Kato Marinos'taki örgüt kampına gittiğini ifade etti.

Teröristlerden K.T. ise Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, tanıştığı teröristlerin kendisine, dağ şartlarının iyi olduğunu ve orada çok rahat yaşayacağını söylemesi üzerine teklifi kabul ettiğini aktardı.

"Aileme her ay 2 bin TL vereceklerini söylediler"

  • Teröristlerden Ö.B. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, tanıştığı teröristlerden birinin, örgüte katılması durumunda ailesine her ay 2 bin lira para verileceğini kaydetmesinin ardından örgüte katıldığını dile getirdi.

Hafıza kartlarından "çocuk savaşçılar" çıkmıştı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı. Afrin'de ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve dağdaki yaşamlarını ortaya koymuştu.

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