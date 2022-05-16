PKK'nın iç hesaplaşması iki kuzenin canını aldı

İdil ilçesi Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasındaki tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından kuzenlerin cenazeleri yakınları tarafından alınarak İdil'de toprağa verildi.

Valilikten açıklama

Konuyla ilgili olarak Şırnak Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Şırnak ili, İdil ilçesi, Oyalı köyü kırsalında 3 Mayıs 2022 tarihinde Ö.K. ve H.Ö. isimli şahısların araç içerisinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, bahse konu olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmış olup, olay ile ilgili adli tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir."

REKLAM

GÜNDEM Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında toprağa gömülü patlayıcı madde ele geçirildi

GÜNDEM Aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan adam yaşamını yitirdi