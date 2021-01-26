Gündem PKKnın İHA korkusu terörist ifadesinde İHA-SİHAlar alan hakimiyetimizi ciddi şekilde kısıtlıyordu
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PKK’nın İHA korkusu terörist ifadesinde: İHA-SİHA'lar alan hakimiyetimizi ciddi şekilde kısıtlıyordu

Terör örgütü YPG/PKK'da yaşanan kaçışların geldiği nokta ve iHA'ların terörle mücadeledeki önemi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan terörist Gürkan Düz'ün ifadesine yansıdı. Sabotaj eğitimi aldığını söyleyen Düz, ifadesinde "Faaliyet yürüttüğümüz alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, kalekollar, İHA-SİHA'lar ile güvenlik güçlerince alınan tedbirler ve yürütülen faaliyetler, alan hakimiyetimizi ciddi bir şekilde kısıtlıyordu. Bu etkenler neticesinde ikna çalışmaları sonrasında teslim olan kadroların sayılarında artış sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü YPG/PKK'da yaşanan kaçışlar, Türkiye-Yunanistan sınırında yakalanan PKK'lı teröristin ifadesine yansıdı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken yakalanan turuncu kategorideki terörist "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan terörist "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz'ün ifadesine yer verildi.

"Baver Çektar" kod adlı Ahmet Herdem'den sabotaj eğitimi aldığını ve ardından Tunceli, Erzincan ile Karadeniz kırsalında örgüt adına faaliyette bulunduğunu ifade eden Düz, şunları kaydetti:

"Faaliyet yürüttüğümüz alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, kalekollar, İHA-SİHA'lar ile güvenlik güçlerince alınan tedbirler ve yürütülen faaliyetler, alan hakimiyetimizi ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır. Bu etkenler neticesinde ikna çalışmaları sonrasında teslim olan kadroların sayılarında artış sağlanmaktadır.

Teslim olan PKK'lı terörist: İHA ve SİHA’lar psikolojimizi bozdu
GÜNDEM
Teslim olan PKK'lı terörist: İHA ve SİHA’lar psikolojimizi bozdu

"Hava destekli operasyonlarda korku yaşanıyor"

Operasyonlar sonucu cephanelerin çoğu imha edildi. En son cephane takviyesi 2015 yılında yapıldı. Cephane sıkıntısı yaşanmaktadır. Irak'ın kuzeyi ile saha arasındaki hiyerarşik yapı zayıflatıldı. Örgüt mensupları, güvenlik kuvvetlerince özellikle hava destekli düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilme korkusu yaşamaktadır."

Terör örgütü PKK'nın suikast timi mısır tarlasında sigara içerken fark edildi, İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'nın suikast timi mısır tarlasında sigara içerken fark edildi, İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

  • Gürkan Düz ve Ahmet Herdem'in ayrıca "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 5'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının talep edildiği iddianamede, Herdem hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik” suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İHA kamerasından PKK kamplarının vurulma anı
OYNAT 01:17
İHA kamerasından PKK kamplarının vurulma anı
Türk Hava Kuvvetleri'nin 11 Eylül 2015 tarihinde F-16 ve F-4 2020'lerden oluşan 21 adet savaş uçağı Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil, Hakurk, Avaşin, Metina, Basyan, Gara ve Zap kamplarına düzenlediği hava harekatının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gara'da bulunan, şu ana kadar ki en büyük mühimmat deposunun havaya uçurulması İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından saniye saniye görüntülendi.

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