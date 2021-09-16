PKK'nın kaçırdığı kızı için Ankara'ya yürüyen babaya HDP'liler saldırmaya kalkıştı

Kocaeli'nde 11 yıl önce kızı PKK tarafından kaçırılan Mehmet Laçin, İzmir HDP İl Başkanlığı önünden Ankara'ya yürüdü. Laçin, yürüyüşünü HDP Genel Merkezi önünde sonlandırdı. Üzerinde, 'HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver' yazılı tişört bulunan Laçin, parti binası önünde basın açıklaması yapmak isteyince HDP'liler tepki gösterdi. Polis, HDP binası önüne barikat kurarak Laçin’e müdahale etmek isteyen HDP’lilere engel oldu. Bu sırada polisle HDP'liler arasında da zaman zaman gerginlik çıktı. Polis, partilileri yolu araç ve yaya trafiğine kapatmamaları için uyardı.

OYNAT 00:59 Evlat nöbeti tutan Laçin'den HDP'ye sert tepki: Siz katilsiniz halkın partisi olamazsınız Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için, Umut Yürüyüşü başlatan ve yürüyerek İzmir'den Ankara'ya gelen Mehmet Laçin, HDP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.



HDP'liler tarafından linç edilmek istenen acılı baba, HDP'ye sert tepki verdi. Kızını isteyen acılı baba Laçin, 'Siz katilsiniz. HDP, halkın çocuklarını dağa kaçıran partidir. HDP, halkın partisi olamaz. Beni linç etmeye kalkıyorlar. Dünya duysun. İnsan haklarını savunanlar nerede? Bu can bende olduğu sürece, kızımı bu hainlerin elinden alana kadar mücadeleme devam edeceğim.' dedi.

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'745 GÜNDÜR EVLAT NÖBETİ TUTUYORUM'

Mehmet Laçin, HDP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, İzmir’den yola çıktığından bu yana HDP’lilerin kendisini takip ettiğini ileri sürdü. Laçin, "745 gündür nöbetteyim. İzmir’deki nöbetimde de bunlar gelip beni hedef gösterdiler. Nöbetime engel oldular. HDP Genel Merkezi önüne geleceğimi söyledim ve şimdi buradayım. HDP Genel Merkezi önünde HDP’liler beni linç etmeye kalkmışlardır. Bu sadece benim meselem değil. Bunlar 40 senedir PKK nöbeti tutuyorlar. Ben 745 gündür evlat nöbeti tutuyorum. Biz evlatlarımızı bunlar için mi yetiştirdik? Ben bunlarla kavga etmeye gelmedim. Ben buraya bunların en üst düzey yetkilileri kimse gelsin adam gibi bana ne istediğimi sorsun. Ben de onlara kızımı PKK değil HDP’nin nasıl elimden aldığını söyleyeyim. Onlar beni ikna etsinler, desinler ki ‘Kızından haberimiz yok’ ama yalanla değil. Ben de çekeyim, gideyim evime. Ben siyasetçi değilim, siyaset yapmıyorum. Benim kızımı kim götürdüyse ben onun kapısındayım" diye konuştu.

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Mehmet Laçin, açıklamasının ardından HDP önünden ayrıldı.

GÜNDEM Ümit Yürüyüşü: Elinde kızının fotoğrafı sırtında Türk bayrağı ile Ankara’ya yürüyor

OYNAT 00:42 Kızı PKK tarafından kaçırılan baba Ankara'ya 'Ümit Yürüyüşü' başlattı İzmir'de terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı kızı G.L. için HDP'nin İzmir il binası önünde 742 gündür evlat nöbeti tutan baba Mehmet Laçin, Terör örgütü PKK'nın kızını serbest bırakması için İzmir'den Ankara'ya yürüyüşe geçti. Elinde kızının resmi, sırtında Türk bayrağı ile yürüyen ve Manisa'nın Salihli ilçesi Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda mola veren baba Laçin, yürüyüşüne 'Ümit Yürüyüşü' adını verdiğini söyledi. BiP'te paylaş

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