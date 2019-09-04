Gündem PKKnın kaçırdığı kızlar jandarmaya sığınarak yaşadıkları dehşeti anlattı
ŞIRNAK

PKK'nın kaçırdığı kızlar jandarmaya sığınarak yaşadıkları dehşeti anlattı

Şırnak'ta 1,5 ay önce kaçırılarak PKK'nın dağdaki mağarasına götürülen 18 yaşından küçük iki kız çocuğu, film senaryolarını aratmayan kaçış öyküsüyle jandarmaya sığındı. Jandarmaya sığınan kız çocuğu, "Kaç gün işkence ve cinsel istismara maruz kaldık hatırlamıyoruz. Bir gün işkencenin ardından mağara başında nöbetçi olmadığı bir anda dışarı çıktık, taşların arkasına gizlene gizlene uzaklaştık. Bir gün boyunca hiç durmadan yürüdük" diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şırnak'ta 1,5 ay önce kaçırılarak PKK'nın mağarasına götürülen 18 yaşından küçük iki kız çocuğu, film senaryolarını aratmayan kaçış öyküsüyle jandarmaya sığındı.

Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan "Çiçek" ve "Toprak" rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgütü PKK'dan nasıl kaçtıklarını sığındıkları jandarmaya anlattı.

YAYLADA AİLELERİNİN YANINDAN KAÇIRILDILAR

"Çiçek" ile "Toprak", yaylada ailelerinin yanından terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldıklarını söyledi.

Dağlık bir araziye götürüldüklerini, aç bırakıldıklarını ve hiçbir şey söylenmeden bekletildiklerini belirten "Çiçek" ve "Toprak" daha sonra kendilerini dağda PKK'nın mağarasında bulduklarını ifade etti.

  • Oradaki teröristlerin kendilerine, "Terörist olacaksınız, Kürdistan için savaşacaksınız." dediğini dile getiren "Çiçek" ile "Toprak", teröristlerin söylediklerini kabul etmediklerini, aç susuz bırakıldıklarını, işkence yapıldığını ve cinsel istismarda bulunulduğunu aktardı.

"2 GÜN HİÇBİR ŞEY YEMEDEN YÜRÜDÜK"

Yaklaşık 5 gün önce yine işkence gördükten sonra "Toprak" ile kaçmayı kafaya koyduklarını anlatan "Çiçek", şöyle konuştu:

"Kaç gün işkence ve cinsel istismara maruz kaldık hatırlamıyoruz. Toprak'a 'Buradan kaçmalıyız yoksa bunlar bizi öldürecekler' dedim. Bir gün işkencenin ardından mağara başında nöbetçi olmadığı bir anda dışarı çıktık, taşların arkasına gizlene gizlene uzaklaştık. 'Neredeyiz, burası neresi' sorularını sora sora dağdan indik. Bir gün boyunca hiç durmadan yürüdük. Yorulduğumuzu hissettiğimiz anda bir mağara bulup içeri girdik. Birbirimizin başında nöbet tutarak yarım saat kadar uyuduk.

  • İki gün boyunca hiçbir şey yemeden yürüdük. 'Kaybolduk' hissine kapıldığımız bir anda topraklarımıza geldiğimizi gördük. Sonra jandarmaya sığındık. Kaçarken üzerimizde terörist kıyafetleri vardı. Jandarma bizi gördü ve ateş etmedi, çünkü üzerimizde silah yoktu. Sonrasında jandarma yemek ve su ihtiyacımızı karşıladı. Biz vatanını ve bayrağını seven vatandaşlarız. PKK terör örgütü mensuplarına seslenmek istiyorum; örgütün yalan ve iftiralarına inanmayın. Gelin Türkiye'nin adaletine teslim olun."
Vatanımızauzanan her eli kırdık, kıracağız

Vatanımıza
uzanan her eli kırdık, kıracağız

Erdoğan'dan ​Sivas Kongresi'nin 100. yılında önemli mesajlar.
İBBden bir zam daha

İBB'den bir zam daha

​BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 artış yapıldı.
HDPlilerden Vatan Partililere saldırı

HDP'lilerden Vatan Partililere saldırı

​Oturma eylemi yapan anneleri ziyarete gitmişlerdi.
PKK'nın istismar<br> ve işkence dehşeti

PKK'nın istismar
ve işkence dehşeti

​Dağa kaçırdıkları kız çocukları jandarmaya sığındı.
Ödemek için gülümseyin

Ödemek için gülümseyin

Çin'de yüz tanıma teknolojisiyle ödeme devri
Bakan Selçuk: <br>731 milyon TL iyileştirme yaptık

Bakan Selçuk:
731 milyon TL iyileştirme yaptık

İlaç ve tıbbı malzeme destek rakamları arttı.

İSPARK'ları<br>değnekçiler işgal etti

İSPARK'ları
değnekçiler işgal etti

​İBB iştiraki olan otoparklarda gece ortaya çıkıyorlar.
'Oyun oynuyorlar'

'Oyun oynuyorlar'

​HDP'den eylem yapan anneler için açıklama.
'İhtiyacımızı nerede gidereceğiz!'

'İhtiyacımızı nerede gidereceğiz!'

​Tuvaleti yıkılan minibüsçüler zabıtaya saldırdı
Artık yarı fiyatına satılmayacak

Artık yarı fiyatına satılmayacak

​İcradan satış sistemine yeni model geliyor.
İstanbul ve 13 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji yarın için hava durumu tahminlerini açıkladı.
Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

​Aynı kasayı ikinci defa açmaya gidince ortaya çıktı.
Eğitim başladı

Eğitim başladı

​Milli Savunma Bakanlığından önemli S-400 açıklaması geldi.
"Rusya ile ortaklığı <br>konuşmamız gerekiyor"

"Rusya ile ortaklığı
konuşmamız gerekiyor"

​SSB Başkanı Demir'den F-35 ve Su-35 açıklaması
Sınırlarımız ötesinde karşılayacağız

Sınırlarımız ötesinde karşılayacağız

İçişleri Bakanlığından yeni bir göç dalgasına ilişkin açıklama.
Yunanistan’dan Bayraktar çakması İHA

Yunanistan’dan Bayraktar çakması İHA

​Atina medyası: "Türkiye'yle havada mücadelenin ilk adımı"

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.