Gündem PKKnın Pınarcıkta katlettiği 30 sivil anıldı
MARDİN

PKK'nın Pınarcık’ta katlettiği 30 sivil anıldı

PKK terör örgütü tarafından 20 Haziran 1987'de Mardin ilinin Pınarcık köyünde gerçekleştirilen katliamda 16'sı çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere şehit edilmişti. Kadın, çocuk ve yaşlı ayırt etmeksizin katliamlarını gerçekleştiren terör örgütünün şehit ettiği 30 sivil mezarları başında anıldı.

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Haber Merkezi İHA
PKKnın Pınarcık’ta katlettiği 30 sivil anıldı
IHA
PKK'nın Pınarcık’ta katlettiği 30 sivil anıldı
PKKnın Pınarcık’ta katlettiği 30 sivil anıldı
IHA
PKK'nın Pınarcık’ta katlettiği 30 sivil anıldı

Mardin’de PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen katliamda 16’sı çocuk, 8’i kadın, 6’sı erkek olmak üzere şehit edilen 30 sivil, mezarları başında anıldı.
Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde 20 Haziran 1987 tarihinde bölücü terör örgütü PKK, sivilleri hedef alarak 16’sı çocuk, 8’i kadın, 6’sı erkek olmak üzere 30 sivili şehit etti.

30 şehit, bugün Pınarcık şehitliğinde bulunan mezarları başında dualarla anıldı. Anma törenine Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve beraberindekiler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören, edilen duaların ardından sona erdi. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

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