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DİYARBAKIR

PKK’nın piyonu pişman

Suriye’de 16 yaşındayken katıldığı terör örgütü YPG/PKK’nın elinden ailesi ve emniyet güçlerinin iknası sonucu kurtulan M.Ş.Ç. hakkında hazırlanan iddianamede, teröristin itirafları yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anne
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anne

YPG/PKK’nın Suriye’deki kamplarında 3 yıl kaldıktan sonra Diyarbakır’da yaşayan yakınlarına telefonla örgütten kurtulmak istediğini belirten, ailesinin ve emniyet güçlerinin çabasıyla bir süre önce terör örgütünden kaçan M.Ş.Ç. (20), örgüte katılma hikayesini anlattı. Diyarbakır’daki bir internet kafede tanıştığı kişi vasıtasıyla ilk olarak Suriye’nin Derik bölgesindeki toplanma kampına gittiğini, daha sonra Irak’taki Gare bölgesine götürüldüğünü belirten M.Ş.Ç, oradaki yaklaşık 3 aylık eğitimden sonra kendisine ‘Reber Amed’ kod isminin verildiğini ifade etti. Gare’deki bir kampta 6 kişiyle kalırken yanlarına PKK elebaşı Murat Karayılan’ın geldiğini anlatan M.Ş.Ç, şöyle devam etti: “Görevlendirmemiz Rojava bölgesine olduğu için Murat Karayılan bizimle özel ilgilendi. 5-6 gün o bölgede bekledik. Sonrasında düzenlememiz olan Rojava bölgesindeki Tel Temr’e geçtik. Buradaki kampta tabura dahil olduk. Ben tim komutanı olarak göreve başladım. 1,5 ay Münbiç bölgesinde kaldıktan sonra gözümden yaralanmamdan dolayı ABD’ye ait helikopterle Süleymaniye’ye getirildim.”

MAHMUR’DAN AFRİN’E

M.Ş.Ç, yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından Mahmur Kampı’na getirildiğini bildirdi. Örgütün elinden kurtulmak için plan yapıp ailesiyle irtibata girdiğini ve emniyet güçlerinin yönlendirmesiyle kaçmayı başardığını ifade eden terörist M.Ş.Ç, şunları kaydetti: “Örgütte verilen mücadelenin ve bize anlatılanların yalan olduğunu, sürekli olarak cepheden cepheye sürüklenerek yeri geldiğinde Türk askeriyle savaştırılmak istendiğimizi anladım. Bizi adeta kendi amaç ve çıkarları için bir piyon olarak kullandıklarına defalarca şahit oldum. Örgütün sorumlu düzeyindeki şahısların, rahat içinde yaşarken bizleri köle gibi kullanmasından rahatsızlık duydum.” İddianamede, şüphelinin Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında YPG/PKK terör örgütüyle organik bağ içerisinde bulunarak çatışmaya girmiş olmasından dolayı ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. M.Ş.Ç. ile birlikte teslim olan V.İ. hakkında da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Oğlumu HDP kandırdı

  • Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine katılım sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Şırnak'ın İdil ilçesinden oğlu Veysi Kartal için gelen Sekine Kartal da dahil oldu. Kartal, Kürtçe yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katıldığını, evladını HDP'den istediğini söyleyerek, "Davam oğlumun gelmesidir. Biz biliyoruz ki oğlumu HDP götürdü. Oğlum cahildi, kandırıp götürmüşler" diye konuştu. Kartal, evlerinde huzur kalmadığını belirterek, "Bizim ciğerimizi yakmaya hakkınız yok. Ciğerimizi yaktılar, evimizi yıktılar. Oğlumuzu bize verin" diye haykırdı.

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