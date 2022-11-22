Gündem PKKnın roket saldırısında evi hasar gören yaşlı amca yaşadıklarını Yeni Şafaka anlattı TSK bunun altında kalmaz
POLİTİKA

PKK'nın roket saldırısında evi hasar gören yaşlı amca yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı: TSK bunun altında kalmaz

Gaziantep Karkamış ilçesine PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roket saldırısında evi hasar gören yaşlı amca yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Evine isabet eden bombalardan birinin patlamadığını belirten yaşlı amca, "Bunun sonu gelecek inşallah. Türk Silahlı Kuvvetleri bunun altında kalmaz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKnın roket saldırısında evi hasar gören yaşlı amca yaşadıklarını Yeni Şafaka anlattı: TSK bunun altında kalmaz
Gaziantep

Dün PKK terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen roket saldırısında evi hasar gören yaşlı amca yaşadıklarını Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun'a anlattı. TSK'nın gerekli cevabı vereceğini belirten yaşlı amca, "Namussuzlar. Sivil halkın üstüne gelişigüzel bomba atıyorlar işte. Milleti tedirgin etmeye" ifadelerini kullandı.

'TSK BUNUN ALTINDA KALMAZ'

PKK'nın roket saldırısında evi hasar gören yaşlı amca, "Buradan çıktıktan sonra eve gittim. Evin çamları haşat olmuştu. Bir bomba patlamamış içeri düşmüş. Kapıyı mühürlemişler. Her şeyimiz içeride kaldı. Şimdi bunlar darbe yiyorlar. Darbeyi yedikçe sivil halka yönelirler. Başka yapacakları bir şey yok. Namussuzlar. Sivil halkın üstüne gelişigüzel bomba atıyorlar işte. Milleti tedirgin etmeye. Fakat bunun sonu gelecek inşallah. Türk Silahlı Kuvvetleri bunun altında kalmaz. Gireceksin. Ya ölüm. Atatürk dedi ya ölüm ya istiklal. Ya bunları yok edeceksin ya da bu zahmeti çekeceksin. Devamlı töhmet altında yaşayacaksın. Töhmet altında yaşamamak için ya istiklal ya ölüm. Halkı silahlandıracaksın aha ben seksen iki yaşındayım şimdi silahı versinler yürü desinler ha buradan. Yönümü dönmeden giderim. İstersen ölüm olsun. Zaten öleceğiz. Bunlar artık her şeyi hak ettiler. Bize belasını sürttüler. Otuz kırk senedir. Bütün bütçemizi bunlara yedirdik. Çoluk çocuğumuzun hakkını bütün bunlara yedirdik. İlla bunun sorunu bulunacak. Gireceksin hiç çaresi yok yani." dedi.

'Türk Silahlı Kuvvetleri bunun altında kalmaz'
OYNAT 01:06
'Türk Silahlı Kuvvetleri bunun altında kalmaz'
PKK'nın roket saldırısında evi hasar gören yaşlı amca Yeni Şafak'a konuştu. Evine isabet eden bombalardan birinin patlamadığını belirten yaşlı amca, 'Bunun sonu gelecek inşallah. Türk Silahlı Kuvvetleri bunun altında kalmaz' dedi.


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