|
Gündem

PKK’nın seçim ‘oldubitti’sine geçit vermeyiz

Terör örgütü PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı seçim, Türkiye’nin kararlı duruşuyla ertelenmek zorunda kaldı. Bölgedeki Türkmenler, Araplar ve Kürtler, PKK’ya meşruiyet kazandıracak bir ‘oldubitti’ye izin vermeyeceklerini söyledi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:21 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Suriye'nin kuzeyinde toprakları PKK/YPG tarafından işgal edilen yerel halk, sık sık terör örgütünün seçim hazırlığına karşı tepki gösterileri düzenliyor.
Suriye'nin kuzeyinde toprakları PKK/YPG tarafından işgal edilen yerel halk, sık sık terör örgütünün seçim hazırlığına karşı tepki gösterileri düzenliyor.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG, ülkenin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde yerel seçimi Türkiye’nin kararlı duruşu sonucu “demokratik bir şekilde gerçekleştirme” bahanesiyle ertelemek zorunda kaldı. Bölge kaynakları ikinci kez ertelenen seçimin ağustosta da yapılamayacağının altını çiziyor. Örgütün Suriye uzantısının bölgede destek görmediği, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin hiçbir siyasi oluşumunun böyle bir seçimi istemediğine, PKK’nın oradan buradan topladığı mensupları ile böyle bir seçime gidemeyeceğine işaret ediliyor.


YABANCILAR GETİRİLDİ

Bölge kaynakları, terör örgütünün Suriye’nin tamamen bölünmesi için yıllardır üzerinde çalıştığı planın ilk aşamasının seçim olduğunu belirtti. Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin evlerinden zorla çıkartıldığı, göç ettirildiği ve topraklara farklı ülkelerden yabancıların getirilip yerleştirildiğini vurgulayan yerel kaynaklar şu değerlendirmelerde bulundu:


MÜCADELEDE KARARLIYIZ

“Suriye'nin kuzeyinde devlet kurma planını harekete geçirmeye çalışıyorlar. Bu toprakların sahipleri olarak örgütün yapmayı planladığı bu seçimi kabul etmiyoruz. Suriyeli Kürtler, Araplar ve Türkmenler hiçbir şekilde ülkenin parçalanmasını istemiyor. Burada terör örgütü mensubu olmayan kimse böyle bir seçim istemiyor, Suriye'nin tek bir devlet olarak kalmasını istiyorlar. Topraklarımıza yerleştirilen yabancıların oyları ile bizim hayatımız hakkında söz sahibi olamazlar. Bu yüzden ağustos ayına ertelenen bu seçimin o tarihte de yapılabileceğini düşünmüyoruz. Örgütün kendine meşruiyet kazandırmak için giriştiği bu gibi çabalara izin vermemekte kararlıyız.”


#Terör örgütü
#PKK
#Suriye
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Doğum parası ne kadar?