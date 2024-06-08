PKK’nın seçim ‘oldubitti’sine geçit vermeyiz

Terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG, ülkenin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde yerel seçimi Türkiye’nin kararlı duruşu sonucu “demokratik bir şekilde gerçekleştirme” bahanesiyle ertelemek zorunda kaldı. Bölge kaynakları ikinci kez ertelenen seçimin ağustosta da yapılamayacağının altını çiziyor. Örgütün Suriye uzantısının bölgede destek görmediği, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin hiçbir siyasi oluşumunun böyle bir seçimi istemediğine, PKK’nın oradan buradan topladığı mensupları ile böyle bir seçime gidemeyeceğine işaret ediliyor.

“Suriye'nin kuzeyinde devlet kurma planını harekete geçirmeye çalışıyorlar. Bu toprakların sahipleri olarak örgütün yapmayı planladığı bu seçimi kabul etmiyoruz. Suriyeli Kürtler, Araplar ve Türkmenler hiçbir şekilde ülkenin parçalanmasını istemiyor. Burada terör örgütü mensubu olmayan kimse böyle bir seçim istemiyor, Suriye'nin tek bir devlet olarak kalmasını istiyorlar. Topraklarımıza yerleştirilen yabancıların oyları ile bizim hayatımız hakkında söz sahibi olamazlar. Bu yüzden ağustos ayına ertelenen bu seçimin o tarihte de yapılabileceğini düşünmüyoruz. Örgütün kendine meşruiyet kazandırmak için giriştiği bu gibi çabalara izin vermemekte kararlıyız.”