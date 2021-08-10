Gündem PKKnın sözde temsilciliğine izin veren İsviçreye sert tepki
POLİTİKA

PKK'nın sözde temsilciliğine izin veren İsviçre'ye sert tepki

İsviçre, terör örgütü PKK/YPG'nin Cenevre kentinde "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği" adı altında sözde bir temsilcilik açmasına izin vermişti. Bu kararın ardından İsviçre’nin Ankara Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto edildi. İsviçre makamlarına terör propagandasına derhal son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Haber Merkezi AA
PKKnın sözde temsilciliğine izin veren İsviçreye sert tepki
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrımeşru sözde bir temsilciliğinin açılışının yapılması üzerine, İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın Bakanlığa çağrılarak protesto edildiğini ve izahat istendiğini açıkladı.

"PROPAGANDAYA DERHAL SON VERİLMELİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak, bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır" denildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE KUÇAK AÇANLAR..."

Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kendilerini hedef almıyor diye, terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz. Ülkemiz, AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK ve iltisaklı gruplarla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

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