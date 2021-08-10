PKK'nın sözde temsilciliğine izin veren İsviçre'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrımeşru sözde bir temsilciliğinin açılışının yapılması üzerine, İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın Bakanlığa çağrılarak protesto edildiğini ve izahat istendiğini açıkladı.

"PROPAGANDAYA DERHAL SON VERİLMELİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak, bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır" denildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE KUÇAK AÇANLAR..."

Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kendilerini hedef almıyor diye, terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz. Ülkemiz, AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK ve iltisaklı gruplarla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

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