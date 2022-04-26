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Gündem PKKnın Suriyedeki inleri yerle bir 10 terörist daha öldürüldü
ANKARA

PKK'nın Suriye'deki inleri yerle bir: 10 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKnın Suriyedeki inleri yerle bir: 10 terörist daha öldürüldü
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

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