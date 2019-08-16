PKK’ya dört koldan darbe

Hayat

Bu hafta biri yerli olmak üzere 7 film, sinemaseverlerle buluştu. Franck Thilliez'in ''Puzzle'' adlı romanından uyarlanan "Kaçış Oyunu"nun haftanın tek korku filmi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Jacques Kluger üstlendiği Belçika yapımı filminin sonunda ıssız bir ormandan sadece bir kişi sağ çıkabilecek.