PKK’ya dört koldan darbe

Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarla teröristlere geçit vermeyen güvenlik güçleri, PKK’nın şehir yapılanmasına da darbe indiriyor. Şırnak’ta terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birliği (YPS) yapılanmasında yer alıp saldırılara katılan ve sosyal medya üzerinde terör propagandası yapan 21 şüpheli gözaltına alındı. Mardin’de terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Van’da düzenlenen terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin PKK/KCK’nın 15 Ağustos 1984’te Siirt’in Eruh veHakkari’nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıların yıl dönümünü bahane ederek güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve havai fişekle saldırarak yasa dışı gösteriler yapacakları belirlendi. İzmir’de de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.