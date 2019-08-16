Gündem PKKya dört koldan darbe
BURSA

PKK’ya dört koldan darbe

Sınır ötesi operasyonlarla PKK’ya nefes aldırmayan güvenlik güçleri, terör örgütünün yurt içi yapılanmasına da darbe indiriyor. Bursa, Şırnak ve Mardin’de sosyal medyadan PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 39 şüpheli yakalandı. 12-13 Ağustos’ta Erzincan’da öldürülen 3 teröristten birisinin de turuncu listedeki Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
Bursa’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarla teröristlere geçit vermeyen güvenlik güçleri, PKK’nın şehir yapılanmasına da darbe indiriyor. Şırnak’ta terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birliği (YPS) yapılanmasında yer alıp saldırılara katılan ve sosyal medya üzerinde terör propagandası yapan 21 şüpheli gözaltına alındı. Mardin’de terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Van’da düzenlenen terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin PKK/KCK’nın 15 Ağustos 1984’te Siirt’in Eruh veHakkari’nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıların yıl dönümünü bahane ederek güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve havai fişekle saldırarak yasa dışı gösteriler yapacakları belirlendi. İzmir’de de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

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