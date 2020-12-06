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PKK’YA karşı kış seferi

PKK’YA karşı kış seferi

Terör örgütü PKK’ya yönelik Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı. 2 bin 571 personelin görev aldığı operasyonda, yurt içinde ağır darbe yiyen terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor. Yıldırım Operasyonlarında 148 terörist öldürülmüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.
Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen, hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesi ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.

TAMAMEN BİTİRİLECEK

  • Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz 2020'de başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi, 77 iş birlikçi yakalandı, 455 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok miktarda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonların, halkın desteğiyleinançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

4 PKK’lı etkisiz

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

  • Terör örgütü PKK’ya bir darbe daha vurmak için Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı. 2 bin 571 personelin görev aldığı harekatta, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor. Yıldırım operasyonlarında 148 terörist öldürülmüştü.
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