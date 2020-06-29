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Gündem PKKya katılım dibi gördü Terör örgütüne yönelik yedi ayda 49 bin operasyon düzenlendi
POLİTİKA

Terör örgütü PKK'ya yönelik yedi ayda 49 bin operasyon sonrasında örgüt dibi gördü

PKK’ya katılım dibi gördü: Terör örgütüne yönelik yedi ayda 49 bin operasyon düzenlendi

Yurtiçi ve sınır ötesindeki etkili operasyonlar örgüte katılımı dibe indirdi. Bu yıl sadece 21 kişi örgüte katılırken, 1 Ocak’tan bu yana 92 örgüt mensubu teslim oldu.

Burak Doğan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlar terör örgütü PKK’nın belini kırdı. Seri operasyonlar ve güvenlik güçleri tarafından yürütülen saha çalışmaları, hem örgüte katılımı dibe çekti, hem de pişman olup teslim olanların sayısını arttırdı.

7 AYDA 49 BİN OPERASYON

2020 yılında terör örgütüne yurt içinde MİT, Jandarma, Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 49 bin 515 operasyon düzenlendi. İHA ve SİHA’ların da etkin şekilde kullanıldığı operasyonlarda 97 terörist ölü, 167 terörist de sağ olarak yakalandı.

Süleyman Soylu: Senin gibi PKK'nın tüzüğünü okumam
OYNAT 02:06
Süleyman Soylu: Senin gibi PKK'nın tüzüğünü okumam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda Anayasa ile ilgili yaptığı konuşma sırasında HDP sıralarından muhalif sesler yükselmeye başladı. Buna karşılık Bakan Soylu “Ben Türkiye Cumhuriyeti anayasasını okurum, senin gibi PKK'nın tüzüğünü okumam. Bu bütçe savaş bütçesi değildir. Diyarbakır Anneleri'nin bütçesidir.” dedi.


23 TON PATLAYICI ELE GEÇ

Operasyonlarda örgütün lojistik ağı da çökertildi. 2020’de tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 421 adet silah, 202 adet mayın, 291 adet el bombası, 23 ton 104 kilogram patlayıcı madde ve 60 bin 560 adet mühimmat ele geçirildi.

SADECE 21 KİŞİ KATILDI

Türkiye içerisinden terör örgütüne katılım da her yıl daha da azalarak dibi gördü. 2014 yılında 5 bin 558 kişi terör örgütüne katılırken bu sayı hendek operasyonlarının düzenlendiği 2015 yılında 3 bin 884’e indi. Sert düşüş sonrasında da devam etti. Örgüte 2016’da 703, 2017’de ise 161, 2018’de 136, 2019 yılında ise 130 kişi katıldı. Bu yılın ilk 6 ayında dibi gördü. 2019 yılın ilk 7 ayında terör örgütüne katılım 65 iken, 2020 yılının aynı döneminde 21 kişiye düştü.

Süleyman Soylu: Sen Kandil'in, PKK'nın vekilisin
OYNAT 00:54
Süleyman Soylu: Sen Kandil'in, PKK'nın vekilisin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim irtibat büroları açılışına katıldı. Burada vatandaşa seslenen Soylu, 'Yürütürsek adam değiliz dedik betona oturdular mı? Sen bu milletin milletvekili değilsin, seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil'in milletvekilisin, PKK'nın vekilisin, PKK'nın uşağısın ve oyuncağısın' diye konuştu.


4 YILDA 709 DÖNÜŞ

Eli silahlı teröristleri operasyonlarla etkisiz hale getirip, örgütün eleman kazanma ağını çökerten güvenlik güçleri, pişman olan teröristleri ikna edip ailerine döndürmek için de yoğun bir çaba sarfetti. 2016 yılından bugüne kadar 714 kişi ikna edilerek dağdan indirildi. 2016 yılında 49, 2017 yılında 135, 2018 yılında 165, 2019 yılında 273 kişi ikna edilerek örgütten koparıldı.

PKK’nın kabusu olacağız
GÜNDEM
PKK’nın kabusu olacağız

ANNELER CESARETLENDİRDİ

  • Bu yıl ise 29 Haziran tarihi itibariyle toplam 92 örgüt mensubu ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Dün, Jandarma ve Emniyetin ikna çalışmaları sonucu, biri gri listede aranan 3 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt tarafından kandırılan çocukları için HDP’nin Diyarbakır il binası önünde 300 gündür nöbet tutan annelerin cesur eylemi, gözüyaşlı tüm annelere örnek oldu. Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları kapsamında görüşmelerini sürdürdüğü aile sayısı 12 bin 13’e yükseldi.

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