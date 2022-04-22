PKK'ya 'Pençe-Kilit' darbesi: 42 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/d9Bk9HW40d
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/d9Bk9HW40d— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2022