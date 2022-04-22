PKK'ya 'Pençe-Kilit' darbesi: 42 terörist etkisiz hale getirildi

Hayat

Cuma hutbesi: Leyletü'l-Kadr ilahi lütuf ve ikram gecesi

Her hafta büyük bir katılım eda edilen Cuma namazı için bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Leyletü'l-Kadr: İlahi lütuf ve ikram gecesi" başlığı oldu. 22 Nisan 2022 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizde okuyabilirsiniz.