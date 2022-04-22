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Gündem PKKya Pençe-Kilit darbesi 42 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

PKK'ya 'Pençe-Kilit' darbesi: 42 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42’ye yükseldiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
PKKya Pençe-Kilit darbesi: 42 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi.

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