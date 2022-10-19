Gündem PKKya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı Aralarında Lavrion Kampında eğitim alan da var
İSTANBUL

PKK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı: Aralarında Lavrion Kampı’nda eğitim alan da var

Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, aralarında Yunanistan’ın Lavrion Kampı’nda eğitim alan bir örgüt üyesinin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
PKKya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı: Aralarında Lavrion Kampı’nda eğitim alan da var
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Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, aralarında Yunanistan’ın Lavrion Kampı’nda eğitim alan bir örgüt üyesinin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.

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