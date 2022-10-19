PKK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı: Aralarında Lavrion Kampı’nda eğitim alan da var

Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, aralarında Yunanistan’ın Lavrion Kampı’nda eğitim alan bir örgüt üyesinin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, aralarında Yunanistan’ın Lavrion Kampı’nda eğitim alan bir örgüt üyesinin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
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