PKK'YPG'nin Afrin'e gönderdiği TNT ile hazırlanan EYP ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin’e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirilerek olası eylemlerin önüne geçildi.
11:22 . 20/01/2023 Cuma
DHA
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27 dakika önce
PKK'YPG'nin Afrin'e gönderdiği TNT ile hazırlanan EYP ele geçirildi
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