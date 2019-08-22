Gündem Plakasında evleniyoruz yazan arabadan silah açıldı
ADANA

Plakasında evleniyoruz yazan arabadan silah açıldı

Plakasında evleniyoruz yazan arabadan silah açıldı

Adana'da plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Saldırıda Esra Y. yaralandı.
Saldırıda Esra Y. yaralandı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

  • Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan bir otomobildeki kişi, Esra Y. (30) iş yerine girdiği sırada tabancayla ateş ederek kaçtı.

Bacağından yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, boş kovan araştırması ve delil toplama çalışması yaptı.

Olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit eden ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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