Gündem Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır sürücüsüne para cezası verildi
AFYONKARAHİSAR

Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır sürücüsüne para cezası verildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde denetleme kantarından kaçmak için plakasını tıraş köpüğü ile kapatan sürücüye para cezası verildi. Tır geçici olarak trafikten men edildi.

Haber Merkezi AA
Tır şoförü plakasını traş köpüğü ile kapattı.
Tır şoförü plakasını traş köpüğü ile kapattı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 62. kilometresindeki kantar denetiminden kaçmak isteyen tır sürücüsü H.D, aracının ön plakasını söktü, dorsedeki plakayı da traş köpüğüyle kapattı.

AA
Plakasını tıraş köpüğü ile kapatan sürücüye para cezası verildi.

Bu şekilde kantara çıkmayıp, yoldaki kamera kayıtlarına girmekten de kurtulan tır sürcüsü, yolda denetleme yapan Sandıklı Jandarma Trafik ekiplerinin dikkati üzerine durduruldu.

AA
Tır geçici olarak trafikten men edildi.
  • Aracın ön plakasının sökük olduğunu, arka plakasının da traş köpüğüyle kapatıldığını gören ekipler, sürücüye 412 lira para cezası uygulandı.

Tır, geçici olarak trafikten men edildi.

Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi: Hem mal sahibi hem devlet zarar ediyor
EKONOMİ
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi: Hem mal sahibi hem devlet zarar ediyor
Bakanlık açıkladı

Bakanlık açıkladı

HDP'li başkan teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı.
Okul yöneticileri açığa alındı

Okul yöneticileri açığa alındı

Mert, okulda çikolata yerden fenalaşarak hayatını kaybetmişti.
Vampirler topluluğu

'Vampirler topluluğu'

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan Nobel için sert tepki.
İzleri doktor fark etti

İzleri doktor fark etti

​2,5 aylık bebeğin ölümünde korkunç iddia.
Meclis'ten geçmeli

Meclis'ten geçmeli

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Libya açıklaması.
Google seçti: <br>En iyisi Lokma

Google seçti:
En iyisi Lokma

​Yemek tarifi uygulaması Lokma "en iyi kişisel gelişim uygulaması" alanında ipi göğüsledi.

Nobel <br>Handke'yle öldü!

Nobel
Handke'yle öldü!

Siyasi bir kurum olduğu gerçeği Müslümanların kafasına sokuldu.

FETÖ'nün hücre evlerine baskın

FETÖ'nün hücre evlerine baskın

Örgütün yeni yapılanmasına büyük darbe vuruldu.
10 yılın<br>en düşük seviyesi

10 yılın
en düşük seviyesi

​İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Barutsuz topta rekor

Barutsuz topta rekor

Türkiye'nin geliştirdiği elektromanyetik top Tufan'da büyük başarı.
Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

​Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmuştu.
Mehmetçik girerse dengeler değişir

Mehmetçik girerse dengeler değişir

TSK'nın Libya'daki varlığı bölgede yeni bir sayfa açacak.
7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

​Deprem uzmanı Sözbilir'den çarpıcı açıklama.
Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

​On binlerce Uygur'un cemaatini oluşturduğu tarihi cami şimdi bomboş.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.