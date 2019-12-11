Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır sürücüsüne para cezası verildi

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afganistan desteğimizi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın, halihazırda hassas bir süreçten geçtiğini belirterek, "Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umuyoruz. Önümüzdeki süreçte çabalar inşallah Afganistan'a kalıcı bir barış ve huzur getirir." dedi.