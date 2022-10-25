Gündem Plan ve Bütçe Komisyonunda maden işçilerinin yakınları için teklif
ANKARA

Plan ve Bütçe Komisyonunda maden işçilerinin yakınları için teklif

İş kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi.

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Haber Merkezi AA
Plan ve Bütçe Komisyonunda maden işçilerinin yakınları için teklif
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba teklife maden işçilerinin yakınlarıyla ilgili yeni düzenlemeler eklendi.

Hazırlanan teklife göre, iş kazası sonucu hayatını kaybeden maden işçisinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek.

Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanması da teklif maddelerinde yer aldı. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

  • Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi torba teklife dahil edildi.

Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu: TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu: TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Hüzün ve umut arasında bekleyiş kadraja böyle yansıdı
FOTOĞRAF 8
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor.
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TTK'nin Zonguldak'ta konuşlu tahliye ekibi, 8 takım olarak maden ocağında arama kurtarma çalışması yürütüyor.
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Patlamanın ardından maden ocağına gelen aileler, yakınlarından haber alabilmek için bekleyişini sürdürüyor.
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Göçük altında kalan maden işçilerinin mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken büyük bir umutla bekliyor.
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Bölgeye intikal eden arama kurtara ekipleri, enkaz altında kalanların mesai arkadaşları ve ailelerinin duymak istediği tek bir şey var.
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Yangın ve göçük arazilerinde bulunan yakınlarının sağ bir şekilde kurtulması.
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Hüzün ve umut arasında bekleyiş kadraja böyle yansıdı.
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Hüzün ve umut arasında bekleyiş kadraja böyle yansıdı.
Hüzün ve umut arasında bekleyiş kadraja böyle yansıdı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Devam eden arama kurtarma çalışmaları esnasında kameralara yansıyan, ailelerin ve ekiplerin hüzün ve umut arasındaki bekleyiş anları oldu.

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