Planlı tarım alanları için atılan adımlar genişliyor: Tarlaların boş kalmasına izin verilmeyecek

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son olarak tarım arazilerinin miras yolu ile bırakıldığında ve çok mirasçılı tarlalarda önceliğin araziyi ekip biçene tanınacağını aktardı.

Bakan Kirişci, daha önce de devletin boş tarlayı kiraya vereceğini, hem işleten hem de ekenin kazanacağını aktarmıştı. Buna göre 1 yıl ekilmediği tespit edilen arazilerin ekilmesi sağlanarak arazi sahibine kira ödemesinde bulunulacak. Böylelikle toprakla ilişkisi olmayan kişiler ve tarlayı işleyenler ek gelire sahip olacak. Miras yoluyla arazi sahibi olup, toprakla ilişkisi olmayan kişiler ve tarlayı işleyenler ek gelire sahip olacaktı. Düzenleme ile planlı tarıma geçiş için de adım atılacak.

REKLAM

TARLALARIN BOŞ KALMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Mevzuat çalışmalarında sona geldiklerini belirten Bakan Kirişci, “Mirasçılar arasındaki uyuşmazlık ya da kırsaldan kente göç nedeniyle ekim alanlarının boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Kullanım hakkıyla mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Ola ki belki bir mazereti sebebiyle bir yıl o tarla, o bağ, bahçe boş kalmış olabilir ama bunun ikinci, üçüncü yıldan itibaren boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Bir rayiç kira bedeli üzerinden o vatandaşlarımızı da mağdur etmeden, onun yanı başında üretim faaliyetinde bulunan vatandaşımıza ‘burayı ekip biçin’ diyeceğiz. Böylelikle atıl olan alanlarımızın üretime kazandırılmasını sağlamış olacağız." demişti.

EKONOMİ Tarımsal üretimde arz güvenliği hamlesi