Platform Turizm'den açıklama: Araç İBB'nin denetim ve kontrolünde

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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü eleştirisi: 'Ayağına sıkmak' diye buna derim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin başörtüsü düzenlemesine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten 'Yasa ile olmaz gel Anayasa ile yapalım' dedi. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim ben" dedi.