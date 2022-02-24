​PÖH çatıdan vurdu: Polise ateş açan saldırganı keskin nişancı etkisiz hale getirdi

İstanbul Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı evi basarak rehin almaya çalışan ve elindeki silahla etrafa ateş açan Tugay Adak, polis tarafından kolundan ve omzundan vurularak etkisiz hale getirildi.

Tugay Adak

Kayseri’de ikamet eden Tugay Adak ’nın boşanma aşamada olduğu eşi İnci Adak bir süre önce Kuştepe Mahallesi’indeki baba evine geldi. İnci Adak eşinin tehditlerine karşı işe uzaklaştırma kararı aldırdı.

Eşinin kendisinden boşanmak istemesini kabullenemeyen Tugay Adak dün saat 11.15 sıralarında eşi İnci Adak ve ailesinin Kuştepe’de yaşadığı apartmanın önüne geldi. Elindeki silahla apartmana giren Tugay Adak eşi, çocukları ve alesinin yaşadığı daireye girmeye kalktı. Eşinin elinde silah olduğunu gören İnci Adak, çocuklarını ve annesini alarak balkona çıktı ve çevredekilerden yardım istedi.

REKLAM

Bu fotoğraf hakkında bir şeyler

POLİSE SİLAH DOĞRULTTU

Daireye girmeye kalkan Tugay Adak kapıya doğru ateş açtı. Polisin geldiğini gören Tugay Adak binanın çatı katına çıktı. Rehine müzakere timlerinin elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalıştığı Tugay Adak silahı polislere doğrultuca karşı çatıda yer alan PÖH keskin nişancısı tarafından vuruldu.

Buna rağmen silahını bırakmayan saldırgan omuz ve kolundan vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan Adak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, 32 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM Arkadaşını rehin aldı: 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü