Gündem PÖH çatıdan vurdu Polise ateş açan saldırganı keskin nişancı etkisiz hale getirdi
İSTANBUL

PÖH çatıdan vurdu: Polise ateş açan saldırganı keskin nişancı etkisiz hale getirdi

Şişli’de dehşet anları yaşandı. Tugay Adak adlı saldırgan, eşinin evini silahla basıp komşusunu rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Çatıya çıkarak etrafa ateş açan Tugay Adak, silahını polise doğrultunca karşı çatıda yer alan keskin nişancı tarafından etkisiz hale getirildi.

Abone Ol Google News
Şahin Şen Yeni Şafak
​PÖH çatıdan vurdu: Polise ateş açan saldırganı keskin nişancı etkisiz hale getirdi
Arşiv

İstanbul Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı evi basarak rehin almaya çalışan ve elindeki silahla etrafa ateş açan Tugay Adak, polis tarafından kolundan ve omzundan vurularak etkisiz hale getirildi.

Tugay Adak
Tugay Adak

Kayseri’de ikamet eden Tugay Adak ’nın boşanma aşamada olduğu eşi İnci Adak bir süre önce Kuştepe Mahallesi’indeki baba evine geldi. İnci Adak eşinin tehditlerine karşı işe uzaklaştırma kararı aldırdı.

Eşinin kendisinden boşanmak istemesini kabullenemeyen Tugay Adak dün saat 11.15 sıralarında eşi İnci Adak ve ailesinin Kuştepe’de yaşadığı apartmanın önüne geldi. Elindeki silahla apartmana giren Tugay Adak eşi, çocukları ve alesinin yaşadığı daireye girmeye kalktı. Eşinin elinde silah olduğunu gören İnci Adak, çocuklarını ve annesini alarak balkona çıktı ve çevredekilerden yardım istedi.

Bu fotoğraf hakkında bir şeyler
Bu fotoğraf hakkında bir şeyler

POLİSE SİLAH DOĞRULTTU

Daireye girmeye kalkan Tugay Adak kapıya doğru ateş açtı. Polisin geldiğini gören Tugay Adak binanın çatı katına çıktı. Rehine müzakere timlerinin elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalıştığı Tugay Adak silahı polislere doğrultuca karşı çatıda yer alan PÖH keskin nişancısı tarafından vuruldu.

Buna rağmen silahını bırakmayan saldırgan omuz ve kolundan vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan Adak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, 32 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Arkadaşını rehin aldı: 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
GÜNDEM
Arkadaşını rehin aldı: 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü

Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı birde o anların videosunu çekti
GÜNDEM
Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı birde o anların videosunu çekti
Putinden yardım istediler

Putin'den yardım istediler

​Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderlerden açıklama.
Evleri harabeye döndü

Evleri harabeye döndü

​Ukraynalılar korku içinde.
Rus tankları Donbasa girdi

​Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yı durdurmalıyız.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

​Mutlu Kaya'yı sakat bırakıp ablasını öldürmüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.