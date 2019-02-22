Gündem Polatlıdaki patlamada yaralanan asker şehit oldu
ANKARA

Son dakika: Polatlı'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

Polatlı'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında iki gün önce meydana gelen patlamada ağır yaralanan Mehmet Han isimli asker şehit oldu. 27 yaşında evli ve 1 yaşında kız çocuğu babası olan şehit Mehmet Han'ın cenazesi yarın Tokat’ın Zile ilçesine getirilecek.

Haber Merkezi IHA
Tedavi gördüğü hastanede şehit düşen asker Mehmet Han.
Tedavi gördüğü hastanede şehit düşen asker Mehmet Han.

Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, iki gün önce ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 asker yaralanmıştı.

Patlamada ağır yaralanan Mehmet Han isimli asker, tedavi edildiği hastanede şehit oldu.

27 yaşında evli ve 1 yaşında kız çocuğu babası olan şehit Mehmet Han'ın cenazesi yarın Tokat’ın Zile ilçesine getirilecek.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından da şehidimizle ilgili paylaşımda bulunuldu.

Bakanlık açıklama yapmıştı

Söz konusu patlamayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yayınlamıştı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

  • "Polatlı/Ankara’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavi altına alındığı Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelerek, yaralı askerleri ziyaret etti.

Orgeneral Dündar, yaralı askerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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