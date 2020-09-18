Polis Akademisi bekçi alım duyurusu yayımladı: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu Polis Akademisi bekçi alım duyurusu yayımladı: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacak. Bekçi adayları 19 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek. İşte bekçi başvuru kılavuzu ve bekçi adaylarında aranacak şartlar.

Haber Merkezi 18 Eylül 2020, 21:08 Son Güncelleme: 18 Eylül 2020, 21:19 AA