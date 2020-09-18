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İSTANBUL

Polis Akademisi bekçi alım duyurusu yayımladı: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Polis Akademisi bekçi alım duyurusu yayımladı: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacak. Bekçi adayları 19 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek. İşte bekçi başvuru kılavuzu ve bekçi adaylarında aranacak şartlar.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

Bekçi adayları hangi tarihlerde başvuru yapacak?

Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

Polis Akademisi Başkanlığı, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Aday Başvuru, Seçme ve Değerlendirme Sınav Kılavuzunu yayımladı.

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan 193 bekçi 3 günlük eğitime alındı. Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik hazırlanan geliştirme eğitimi programı teorik ve pratik olarak uygulandı. Program kapsamında bekçilere, insan hakları davranış şekilleri, etkili iletişim teknikleri, bekçi kanuna göre çalışma saatleri, durdurma ve kimlik sorma, yakalama ve kontrolü sağlama, zor kullanma, silah kullanma, örnek olayların incelenmesi, disiplin mevzuatı ve suça el koyma gibi konularda bilgiler aktarıldı.


Bekçi başvuru şartları

  • İstanbul ilimize (400) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
  • Adaylar, 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
  • Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
  • Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
  • 2020/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
  • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • c) En az 167 cm boyunda olmak,
  • d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
  • e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
  • f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
  • g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
  • h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
  • j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
  • k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
  • l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
  • n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  • o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
  • s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
  • t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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