Polis baskınında şaşkına çeviren anlar: 24 kişiye 76 bin 320 lira ceza kesildi

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Şubat'ta 23.15 sıralarında Şirinevler Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin açık olduğu bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 76 bin 320 lira idari para cezası kesildi.
Polis kamerasına yansıyan görüntü ve fotoğraflarda, iş yerinde bulunan bazı kişilerin polisten kaçmak için dolaba saklandıkları görülüyor.
AA
Bazı kişilerin polisten kaçmak için dolaba saklandıkları görüldü.
İş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlenirken iş yeri sahibi M.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.
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Bağcılar'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi
Bağcılar'da koronavirüs salgınına rağmen sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yapıldı. O anlar kameraya yansıdı.
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Antalya'da koronavirüsü unutturan asker eğlencesi
Antalya'da dün gece çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grubun asker eğlencesi yaptığı anlar yer aldı. Kültür Mahallesi'nde çekilen görüntüde 10'a yakın kişinin bulunduğu grup, müzik eşliğinde oynadı. Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeyen grubun daha sonra omuzlarına aldıkları askere gidecek genci elleriyle birkaç kez havaya attığı görüldü. Grubun eğlencesini vatandaşlar balkondan izledi.
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İstanbul Boğazı'nda eğlence düzenleyen tekneye polis baskını
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde yeni yıl kutlamaları yasaklandı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde yılbaşı eğlencesi yaptığı tespit edilen 14 kişiye ceza kesildi.
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Eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını
Beyoğlu'nda bulunan lokanta ruhsatı olan bir iş yerine yapılan baskında, içeride koronavirüs tedbirlerine uymadan eğlenen 65 kişi ve işletme sahibine toplamda 239 bin 420 lira para ceza kesildi.