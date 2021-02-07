Polis baskınında şaşkına çeviren anlar: 24 kişiye 76 bin 320 lira ceza kesildi Bahçelievler'de bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye toplam 76 bin 320 lira idari para cezası uygulandı. Polis kamerasına yansıyan görüntü ve fotoğraflarda iş yerinde bulunan bazı kişilerin baskından kaçmak için dolaba saklandıkları görülüyor.

Haber Merkezi 07 Şubat 2021, 15:08 Son Güncelleme: 07 Şubat 2021, 15:13 AA