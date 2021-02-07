Gündem Polis baskınında şaşkına çeviren anlar 24 kişiye 76 bin 320 lira ceza kesildi
İSTANBUL

Polis baskınında şaşkına çeviren anlar: 24 kişiye 76 bin 320 lira ceza kesildi

Bahçelievler'de bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye toplam 76 bin 320 lira idari para cezası uygulandı. Polis kamerasına yansıyan görüntü ve fotoğraflarda iş yerinde bulunan bazı kişilerin baskından kaçmak için dolaba saklandıkları görülüyor.

Haber Merkezi AA
Bahçelievler'de eğlence mekanındaki 24 kişiye 76 bin 320 lira ceza kesildi.
Bahçelievler'de eğlence mekanındaki 24 kişiye 76 bin 320 lira ceza kesildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Şubat'ta 23.15 sıralarında Şirinevler Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin açık olduğu bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 76 bin 320 lira idari para cezası kesildi.

  • Polis kamerasına yansıyan görüntü ve fotoğraflarda, iş yerinde bulunan bazı kişilerin polisten kaçmak için dolaba saklandıkları görülüyor.

AA
Bazı kişilerin polisten kaçmak için dolaba saklandıkları görüldü.

İş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlenirken iş yeri sahibi M.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

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