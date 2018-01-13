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ADANA

Adana haberleri: Evdeki gizli bölmeden çıktı

Polis bile şaştı kaldı: Evdeki gizli bölmeden çıktı

Adana ve Mersin'de Cono aşiretine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kadın 15 erkek yakalanırken, bir kadın evdeki dolabın içine yapılmış gizli bölmeden çıktı.

Haber MerkeziIHA
Polis baskını sırasında saklanan bir şüpheli dolaptaki gizli bölmeden çıktı.
Polis baskını sırasında saklanan bir şüpheli dolaptaki gizli bölmeden çıktı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son zamanlarda özellikle "aşk vaadiyle" dolandırıcılık olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğüne bu olayların bitirilmesi ve zanlıların yakalanması için talimat verdi. Asayiş şube müdürlüğü talimat üzerine Adana'da "Cono" aşireti olarak bilinen aileler mercek altına aldı.

Polis, savcılıktan alınan izinle aşiret mensuplarını teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan teknik takip sonucunda Adana, Ceyhan, Mersin ve Tarsus ilçelerinde 5 mahallede yaşayan "Cono" aşireti mensuplarının "Hırsızlık, yağma, gasp, aşk vaadiyle dolandırıcılık ve uyuşturucu satmak" suçlarına karıştıkları belirlendi. Polis 3 ay yapılan takip sonucunda 12 Aralık günü şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.

Polis 3 ay yapılan takip sonucunda dün şafak vakti operasyon düzenlemişti.

"Yastık içinden bile para çıktı"

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın bizzat yönettiği operasyona özel harekat ve çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu bin polis katıldı. Polislerin yanı sıra hassas burunlu narkotik köpekler evlere girerken havadan helikopter ve drone destek verdi. Toplumsal Olaylara Müdahale araçları da operasyonda yer aldı. Polis, Mersin ve Adana’da 5 mahallede 39 adrese tek tek girdi. Operasyonda, "Cono" aşiretine mensup yaklaşık 31 kadın 15 erkek yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise yastık altında, çelik kasalarda 150 bin lira para ve 50 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

Evdeki gizli bölmeden çıktı

Bu arada polis, bir evde yaptığı aramada ise şoke oldu. Eve girip uzun süre zanlı kadını arayan polis, kadını bulamadı. Bunun üzerine polis evden çıkmak üzereyken bir çocuğun misafir odasındaki dolaba sürekli bakması üzerine şüphelendi. Polis dolabın kapaklarını açıp dikkatlice incelediğinde dolabın bir bölmesinin arka tarafına gizli bölme yapıldığı ve kadının da oraya saklandığı ortaya çıktı.

Burada yakalanan kadın da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyonu bizzat yöneten Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da yaptığı açıklamada Adana’da suçlulara karşı mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini, polisin fedakarca 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını söyledi.

Evdeki gizli bölmeden çıktı
FOTOĞRAF12
Title
Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son zamanlarda özellikle aşk vaadiyle dolandırıcılık olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğüne bu olayların bitirilmesi ve zanlıların yakalanması için talimat verdi.
Title
Asayiş şube müdürlüğü talimat üzerine Adana'da Cono aşireti olarak bilinen aileler mercek altına aldı. Polis, savcılıktan alınan izinle aşiret mensuplarını teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.
Title
Yapılan teknik takip sonucunda Adana, Ceyhan, Mersin ve Tarsus ilçelerinde 5 mahallede yaşayan Cono aşireti mensuplarının Hırsızlık, yağma, gasp, aşk vaadiyle dolandırıcılık ve uyuşturucu satmak suçlarına karıştıkları belirlendi.
Title
Polis 3 ay yapılan takip sonucunda 12 Aralık günü şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.
Title
Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyona özel harekat ve çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu bin polis katıldı. Polislerin yanı sıra hassas burunlu narkotik köpekler evlere girerken havadan helikopter ve drone destek verdi.
Title
Toplumsal Olaylara Müdahale araçları da operasyonda yer aldı. Polis, Mersin ve Adana'da 5 mahallede 39 adrese tek tek girdi. Operasyonda, Cono aşiretine mensup yaklaşık 31 kadın 15 erkek yakalandı.
Title
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise yastık altında, çelik kasalarda 150 bin lira para ve 50 bin lira değerinde altın ele geçirildi.
Title
Polis, bir evde yaptığı armada ise şok oldu. Eve girip uzun süre zanlı kadını arayan polis, kadını bulamadı. Bunun üzerine polis evden çıkmak üzereyken bir çocuğun misafir odasındaki dolaba sürekli bakması üzerine şüphelendi.
Title
Polis dolabın kapaklarını açıp dikkatlice incelediğinde dolabın bir bölmesinin arka tarafına gizli bölme yapıldığı ve kadının da oraya saklandığı ortaya çıktı.
Title
Evdeki gizli bölmeden çıktı
Title
Evdeki gizli bölmeden çıktı
Title
Evdeki gizli bölmeden çıktı
Evdeki gizli bölmeden çıktı
Adana ve Mersin'de Cono aşiretine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kadın 15 erkek yakalanırken, bir kadın evdeki dolabın içine yapılmış gizli bölmeden çıktı.
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Adana'da bin polisle operasyon
GÜNDEM
Adana'da bin polisle operasyon

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