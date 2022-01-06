Polis çekiçli saldırganı 22 saatlik kamera kaydından tespit etti

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ömür Sokak'ta oturan Naciye O. (53), gündüz vakti evde bulunduğu sırada kapı çaldı. Evin kapısını açan Naciye O, elinde çekiç bulunan başörtülü ve uzun pardösülü, eldivenli bir kişi ile karşılaştı.

Şüpheli Naciye O'nun başına çekiçle vurduktan sonra eve girdi. Şüpheli şahıs evin içinde de darp etmeye devam ettiği Naciye O'nun direnmesi üzerine kaçtı.

Naciye O'nun haber vermesinin ardından harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait 22 saatlik görüntü kaydını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yapılan araştırma sonucunda saldırganın aynı apartmanda oturan Vefa E. (35) olduğu belirlendi. Polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Polis ekiplerinin incelediği kamera kayıtlarına, Vefa E'nin, üzerindeki giysilerle Ömür Sokak'tan koşarak çıktığı, iki sokak geçtikten sonra Meriç Sokak'taki bir apartmanın boşluğunda 20 saniye oyalandıktan sonra elinde bir poşet ile çıkarak Bülbül Sokak'taki bir markete, ardından Ömür Sokak'a tekrar girdiği anlar yansıdı.

GÜNDEM Yüksek sesle eğlence yapıp kendilerini uyaran polislere sopalarla saldırdılar