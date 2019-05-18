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ŞANLIURFA

Polis 'dur' ihtarına uymayan minibüse ateş açtı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan araca açılan uyarı ateşinde 5 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi AA
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "Dur" ihtarına uymadığı için polis tarafından uyarı ateşi açılan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Nisan Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 63 M 4706 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan ve uygulama noktasından kaçmaya çalışan minibüse uyarı ateşi açıldı.

"Şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor"

Minibüste bulunan E.Ç, Z.K, A.G, G.E. ve H.A. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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