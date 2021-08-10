Gündem Polis ekipleri orman yangınlarının meydana geldiği bölgeden ayrılmıyor Bu gayret söndürecek bu birlik yeşertecek
ANKARA

Polis ekipleri orman yangınlarının meydana geldiği bölgeden ayrılmıyor: Bu gayret söndürecek bu birlik yeşertecek

Yaklaşık iki haftadır Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları, havada ve karadan yapılan mücadele sonucu kontrol altına alındı. Asker ve polis ekiplerinin de destek verdiği mücadele sonucu,

şimdiye kadar 256 yangın kontrol altına alınırken, dördüyle mücadele çabaları sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına anında müdahale etmek için yangın bölgelerine giden ekiplerin çalışmalarından birkaç kareyi, sosyal medyadan paylaştı. Tweet'te “Omuz omuza verdiğimiz bu gayret söndürece

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis ekipleri orman yangınlarının meydana geldiği bölgeden ayrılmıyor: Bu gayret söndürecek bu birlik yeşertecek
EGM’nin tweet'i, binlerce beğeni aldı.

Türkiye’de 13 günde, 53 ilde 270 orman yangını çıktı. Bunlardan 267'si kontrol altına alındı. Yangınların çıktığı ilk günden bu yana sahada ter döken polislerin de mesaisi adeta ikiye katlandı. Yangın bölgelerine ekip ekip sevk edilen polisler, havanın aydınlanmasıyla görevine başladı, karanlık çökünce bu kez nöbete geçti.

  • Kadın ve erkek polislerden oluşan ekipler, 16 büyük orman yangınının sönmesinde önemli rol oynadı.

“BU GAYRET SÖNDÜRECEK”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), halen orman yangınlarına müdahalede bulunan ekiplerle ilgili bir paylaşım yaptı. Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, “Omuz omuza verdiğimiz bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek.” ifadelerine yer verildi. EGM’nin tweet'i, binlerce beğeni aldı.

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THY'nin kiraladığı iki yangın söndürme helikopteri mücadeleye hazır
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Sarıyer'de orman yangını

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Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

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