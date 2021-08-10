Polis ekipleri orman yangınlarının meydana geldiği bölgeden ayrılmıyor: Bu gayret söndürecek bu birlik yeşertecek

Türkiye’de 13 günde, 53 ilde 270 orman yangını çıktı. Bunlardan 267'si kontrol altına alındı. Yangınların çıktığı ilk günden bu yana sahada ter döken polislerin de mesaisi adeta ikiye katlandı. Yangın bölgelerine ekip ekip sevk edilen polisler, havanın aydınlanmasıyla görevine başladı, karanlık çökünce bu kez nöbete geçti.

Kadın ve erkek polislerden oluşan ekipler, 16 büyük orman yangınının sönmesinde önemli rol oynadı.

“BU GAYRET SÖNDÜRECEK”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), halen orman yangınlarına müdahalede bulunan ekiplerle ilgili bir paylaşım yaptı. Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, “Omuz omuza verdiğimiz bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek.” ifadelerine yer verildi. EGM’nin tweet'i, binlerce beğeni aldı.

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Omuz omuza verdiğimiz

Bu gayret söndürecek

Bu birlik yeşertecek pic.twitter.com/d8bjK6a7Bg — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 10, 2021

OYNAT 00:33 THY'nin kiraladığı iki yangın söndürme helikopteri mücadeleye hazır Türk Hava Yolları (THY), iki adet yangın söndürme helikopteri kiralayarak, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) kullanımına sundu. Yangınla mücadele edecek 2,5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi iki adet helikopter, iki ay kesin ve bir ay opsiyonlu kiralanarak bugün teslim alındı. BiP'te paylaş

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