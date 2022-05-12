Gündem Polis halk sağlığı için harekete geçti 71 ilde Mahsul Operasyonu
ANKARA

Polis halk sağlığı için harekete geçti: 71 ilde 'Mahsul Operasyonu'

KOM Ekipleri Piyasaya Sahte Tarım ve Beslenme İlacı sürerek, toplum sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik harekete geçti. 71 İlde Eş Zamanlı Sahte Tarım ve Beslenme İlacı Satanlara Yönelik “Mahsul” Operasyonu gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi İHA
Polis halk sağlığı için harekete geçti: 71 ilde Mahsul Operasyonu
494 adreste denetim yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve içeriğindeki zararlı maddeler nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla üreterek piyasaya sürenleri şikayet etmesiyle harekete geçti.

Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasakladığı etken maddeleri içeren tarım ilaçlarını satışa sunan internet siteleri ve iş yerleri tespit edildi.

  • Ardından 71 ilde eş zamanlı 494 adrese 'Mahsul' kod isimli operasyon düzenlendi.

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