Polis halk sağlığı için harekete geçti: 71 ilde 'Mahsul Operasyonu'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve içeriğindeki zararlı maddeler nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla üreterek piyasaya sürenleri şikayet etmesiyle harekete geçti.

Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasakladığı etken maddeleri içeren tarım ilaçlarını satışa sunan internet siteleri ve iş yerleri tespit edildi.

Ardından 71 ilde eş zamanlı 494 adrese 'Mahsul' kod isimli operasyon düzenlendi.

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