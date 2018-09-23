Polis 'kasap'ı kameralardan buldu

Çerkezköy'e bağlı Kuşbahçe mevkisinde iki gün önce gerçekleşen olayı aydınlatmak için çalışma yürüten Tekirdağ Cinayet Büro Amirliği ile Çerkezköy Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Öldürülen Erol Özdemir'in olay yerine taksiyle geldiğini tespit eden ekipler, takside Y.K'nin de olduğu bilgisine ulaştı.