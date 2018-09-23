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Tekirdağ'daki katil yakalandı

Polis 'kasap'ı kameralardan buldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda boğazı kesilmiş olarak bulunan kişinin gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı. Yakalanan Y.K.'nın kasap olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Ormanlık alanda bulunan cesedin cinayet zanlısı olan şahıs, polislerce yakalandı.
Ormanlık alanda bulunan cesedin cinayet zanlısı olan şahıs, polislerce yakalandı.

Çerkezköy'e bağlı Kuşbahçe mevkisinde iki gün önce gerçekleşen olayı aydınlatmak için çalışma yürüten Tekirdağ Cinayet Büro Amirliği ile Çerkezköy Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Öldürülen Erol Özdemir'in olay yerine taksiyle geldiğini tespit eden ekipler, takside Y.K'nin de olduğu bilgisine ulaştı.

  • Polisin operasyonuyla iş yerinde yakalanan Y.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
  • Yakalanan Y.K.'nın kasap olduğu belirlendi.

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